 

«В этих глазках можно утонуть»: Внучка Алисы Фрейндлих впервые показала лицо своей дочери

01.06.2020, 17:09, Разное

Внучка Алисы Фрейндлих Анна Тарасова на своей странице в социальной сети Instagram впервые показала поклонникам свою дочь. Звездная семья почти год скрывала лицо наследницы.
85-летняя Алиса Фрейдлих трижды была замужем. Дочь Варвара родила народной артистке СССР внуков Анну и Никиту, а в прошлом году внучка подарила актрисе правнучку Соню. Именно знаменитая прабабушка забирала маленькую наследницу из роддома. Однако только почти через год после рождения девочки в День защиты детей внучка актрисы поделилась с поклонниками снимком малышки, на котором она позирует, лежа на животе. Наследница запечатлена в боди молочного цвета, с бантом на голове. Анна Тарасова в описании под фотографией поздравила подписчиков с Днем защиты детей, отметив, что это прекрасный повод познакомить их с маленькой принцессой.

Поклонники откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. «В этих глазках можно утонуть», «Маленькое солнышко», – умилялись пользователи сети. Подписчики пожелали звездной наследнице счастья и любви. Один из фолловеров отметил большое сходство Сони с ее прабабушкой, особенно во взгляде, пишет сайт teleprogramma.pro.



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