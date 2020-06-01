Питерский хакер научился заправляться на АЗС бесплатно

01.06.2020, 17:06, Новости дня

Более 417 бесплатных заправок на АЗС на сумму свыше 2,1 миллиона рублей совершили двое питерских злоумышленников. Хитроумных воров сняла камера наблюдения.

Ранее судимый 40-летний петербуржец использовал специальный софт, позволяющий "дестабилизировать работу серверов на АЗС". Суть "дестабилизации сводилась к тому, что программа позволяла сразу после заправки сделать полный кэшбек на банковскую карту.

Хакер нанял 31-летнего водителя и арендовал "Газель" с установленным в кузове баком на 1 тысячу литров. Криминальный дуэт заправлялся, расплачивался, получал деньги назад, а затем продавал топливо недалеко от АЗС. Таким образом они совершили более 417 заправок на 15 комплексах. Сумма ущерба превысила 2,1 миллиона рублей.

Злоумышленники сознались в содеянном, по решению суда их отпустили под подписку о невыезде.