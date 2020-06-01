 

Нашли компромисс. Футболисты “Спартака” согласились урезать зарплату за май на 10 процентов

01.06.2020, 17:06, Новости дня

Руководство московского "Спартака" достигло договоренности с игроками команды в вопросе сокращения их зарплат за май. Футболисты "красно-белых" согласились на компромисс в виде сокращения месячного оклада на 10 процентов.

Изначально генеральный директор "Спартака" Томас Цорн выступил с предложением урезать зарплаты игроков на 40-50 процентов, но такой вариант тех не устроил. Как сообщает Спорт24.Ru, позиция футболистов была следующей — 24 мая команда возобновила тренировочный процесс, соответственно и выплаты должны быть полными.

Но в результате долгих переговоров стороны сошлись на 10 процентах. К своим прежним зарплатам футболисты вернутся уже с июня — они уже вовсю проводят тренировочные занятия на подмосковной базе в Тарасовке в рамках подготовки к возобновлению российской премьер-лиги, которое намечено на 21 июня.



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