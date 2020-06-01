Неделя голосования по Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля

01.06.2020, 16:53, Новости дня

Общероссийское голосование по Конституции начнется за неделю до 1 июля, сообщил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Основной закон Андрей Клишас. Таким образом, россияне смогут проголосовать в период с 25 июня по 1 июля, сказал сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников.

«Голосование 1 июля. Участки для голосования откроются за неделю до этой даты», – сообщил Клишас РИА «Новости».

«Мне кажется, что у нас сегодня такое историческое событие, мы как раз проговорили дату, и президент назначил дату голосования (по поправкам в Конституцию) 1 июля 2020 года», – сказал Крашенинников.

Также Крашенинников отметил, что 30 дней – с момента объявления даты голосования до его проведения – будет достаточно, чтобы довести до сведения граждан всю информацию о нем.

Депутат напомнил, что многие нормы, которые предлагается закрепить в основном законе страны, работают уже сейчас – это касается мер поддержки семей, детей, а также здравоохранения.

В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля. Глава государства попросил россиян проявить активность в голосовании.

«Но исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию», – сказал президент.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что был серьезно изменен порядок проведения голосования для соблюдения принципа бесконтактности. Все участники голосования по поправкам будут обеспечены масками, перчатками и одноразовыми ручками, а перед началом голосования планируется провести тестирование членов комиссий на коронавирус.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ее ведомство не против проведения голосования по поправкам в конституцию 1 июля при соблюдении эпидемиологических норм безопасности.