Памфилова: Проголосовать по поправкам будет безопаснее, чем сходить в магазин

01.06.2020, 16:53, Новости дня

С учетом всех мер проголосовать по поправкам в Конституцию будет безопаснее, чем сходить в магазин, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Все эти меры позволят обеспечить участникам голосования, то есть тем, кто решит принять участие в голосовании, это будет даже более безопасно, чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях, ну точно безопаснее, чем сходить в тот же магазин», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, голосование будет проходить при тотальном общественном наблюдении. В двух-трех регионах возможно дистанционное электронное голосование, сказала Памфилова.

Она добавила, что на входах в участки будет место для измерения температуры и дезинфекции рук.

«Все участники голосования и члены комиссии, и наблюдатели, и представители СМИ будут обеспечены, мы за это отвечает, мы это гарантируем, средствами индивидуальной защиты, обязательно маска, обязательно перчатки, и даже мы всех обеспечим одноразовыми ручками. Это мы берем на себя», – говорила Памфилова.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля. Он попросил россиян проявить активность в голосовании. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.