 

«Так бывает, это жизнь»: Кирилл Сафонов рассказал о расставании с первой супругой

01.06.2020, 16:53, Разное

Кирилл Сафонов в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1» поделился подробностями личной жизни. Актер пояснил о своем первом браке и о причинах развода.
Кирилл Сафонов ранее был женат на девушке по имени Елена, с которой прожил десять лет. В 1995 году у них родилась дочь Анастасия. Актер вспомнил, что в то время он уехал работать в Израиль, и семья отправилась с ним. Для выступлений в одном из театров страны артист на протяжении двух месяцев вынужден был освоить иврит. Первой супруге очень нравилось жить в Израиле, а также местные обычаи и культура. Однако, несмотря на смену обстановки и наличие общей дочери, возлюбленным не удалось сохранить семью. Сафонов считает, что сейчас сложно сказать, кто из супругов виноват в разладе отношений. «Мы развелись, и это факт. Так бывает, это жизнь», – резюмировал актер. Артист рассказал, что в Израиле он жил в течение семи лет, имея там много работы. В 2006 году он прибыл в Москву для участия в фестивале, после которого остался жить в столице.

Кирилл Сафонов подчеркнул, что после расставания с первой супругой всегда поддерживал связь с дочерью и, когда была возможность, брал ее к себе. Сейчас актер женат на певице Саше Савельевой, и в прошлом году у супругов родился сын. Артист поделился, что недавно они с женой побывали на свадьбе его старшей наследницы Анастасии, пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.



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