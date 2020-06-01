День голосования решено сделать выходным

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01.06.2020, 16:53, Новости дня

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что 1 июля будет выходным днем в связи с проведением голосования по Конституции.

Информацию подтвердил также сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает РИА «Новости».

«Первого числа будет выходной в соответствии с законом», – сказал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля. При этом проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля, сообщал Крашенинников.

В ЦИК заверили, что проголосовать по поправкам в Конституцию будет безопаснее, чем сходить в магазин.



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