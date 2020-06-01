Трамп проводит в понедельник встречу с генпрокурором на фоне протестов в стране

01.06.2020, 16:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в понедельник проводит закрытую встречу с генеральным прокурором Уильямом Барром после того, как в выходные по стране прокатилась волна бурных протестов.

Демонстрации, вспыхнувшие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, начинались мирно, но во многих городах они вылились в столкновения, пожары и мародерство.

По меньшей мере, 15 штатов и Вашингтон привлекли к подавлению беспорядков Национальную гвардию. В десятках городов по всей стране введен комендантский час.

Трамп пока не выступал с публичными заявлениями по поводу кризиса, но прокомментировал события в серии твитов, назвав демонстрантов «бандитами» и призвав мэров и губернаторов «действовать жестко». Он также пригрозил задействовать вооруженные силы, однако, как заявил в воскресенье советник по национальной безопасности, администрация пока не взяла Национальную гвардию под федеральный контроль.

После встречи с Барром президент запланировал телеконференцию с губернаторами и представителями правоохранительных органов и ведомств, обеспечивающих национальную безопасность.