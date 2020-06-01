 

Трамп проводит в понедельник встречу с генпрокурором на фоне протестов в стране

01.06.2020, 16:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в понедельник проводит закрытую встречу с генеральным прокурором Уильямом Барром после того, как в выходные по стране прокатилась волна бурных протестов.

Демонстрации, вспыхнувшие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, начинались мирно, но во многих городах они вылились в столкновения, пожары и мародерство.

По меньшей мере, 15 штатов и Вашингтон привлекли к подавлению беспорядков Национальную гвардию. В десятках городов по всей стране введен комендантский час.

Трамп пока не выступал с публичными заявлениями по поводу кризиса, но прокомментировал события в серии твитов, назвав демонстрантов «бандитами» и призвав мэров и губернаторов «действовать жестко». Он также пригрозил задействовать вооруженные силы, однако, как заявил в воскресенье советник по национальной безопасности, администрация пока не взяла Национальную гвардию под федеральный контроль.

После встречи с Барром президент запланировал телеконференцию с губернаторами и представителями правоохранительных органов и ведомств, обеспечивающих национальную безопасность.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Даже после отмены карантина маски, дезинфекторы, социальное дистанцирование будут нормой – Шмыгаль

05.05 / В Германии выдан ордер на арест россиянина: его подозревают в хакерской атаке на парламент

15.04 / Saudi Aramco опровергла сообщения об отсрочке по платежам за нефть

19.04 / Фигурант “пленок Лероса” Шумский: Ермак мне говорил: “У меня брат возле президента, вам всем жопа”

11.04 / Муфтий Ингушетии с положительным тестом на коронавирус умер в больнице

17.05 / В Винницкой области пьяная женщина на Opel сбила мать с двумя детьми

26.05 / Марка Volvo в РФ запускает новый бренд Recharge

03.04 / Губернатор Камчатки подал в отставку

20.04 / В Душанбе сотрудник прокуратуры умер от пневмонии. Минздрав Таджикистана заявил, что это свиной грипп, а не коронавирус

20.05 / В США сланцевая нефтедобыча сокращается быстрее, чем ожидалось

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска