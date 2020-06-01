Третья экспертиза по делу “Седьмой студии” оценила ущерб государству в 129 млн рублей. Предыдущая экспертиза хищений не нашла

01.06.2020, 16:40, Новости дня

Мещанский суд Москвы обнародовал результаты очередной экспертизы по делу “Седьмой студии” режиссера Кирилла Серебренникова, согласно которым специалисты нашли превышение расходов на проект “Платформа” на 129 млн рублей. Об этом сообщила адвокат Ирина Поверинова, защищающая экс-чиновницу Минкультуры Софью Апфельбаум.

“Выводы экспертизы оглашены. Согласно им, расходы на реализацию театрального проекта “Платформа” были завышены, его стоимость оценена приблизительно в 87 млн рублей, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей. Экспертиза, с точки зрения защиты, проведена отвратительно, с многочисленными нарушениями, в ней просто проигнорирован целый ряд мероприятий проекта. Защита намерена оспаривать выводы экспертизы”, – рассказала Поверинова.

Слушания по делу “Седьмой студии” были возобновлены 1 июня, очередное заседание пройдет 5 июня. Из-за карантина заседания проводят без журналистов и слушателей.

“Они [эксперты] просто считают, что стоимость мероприятий могла быть ниже. Эксперты приводят усредненные цифры: к сожалению, они не оценивали каждый спектакль, а просто брали некий устаревший норматив и по нему рассчитывали стоимость”, – рассказала адвокат Ксения Карпинская, защищающая бывшего генерального продюсера “Седьмой студии” Алексея Малобродского.

Судебный процесс по делу “Седьмой студии” начался в октябре 2018 года. По нему обвиняемыми проходят художественный руководитель “Гоголь-центра” и режиссер Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер проекта “Седьмая студия” Алексей Малобродский, генеральный директор “Cедьмой студии” Юрий Итин и бывшая руководительница департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софья Апфельбаум.

Всем фигурантам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, Серебренников, Малобродский, Апфельбаум и Итин участвовали в хищении 133 млн рублей, полученных из бюджета на проекты “Платформа” и “Седьмая студия” в 2011-2014 годах.​ Фигуранты дела отказались признавать свою вину в хищении бюджетных средств и всегда утверждали, что, напротив, вкладывали в проекты в том числе собственные деньги.

Ранее по делу “Седьмой студии” уже провели две экспертизы. Первая, проведенная на стадии следствия, подтвердила нарушения, на которых настаивает обвинение. Вторую назначил суд, она показала, что “Седьмая студия” потратила на свои проекты даже больше денег, чем получила из бюджета.