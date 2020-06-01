В Норильске и на Таймыре из-за разлива нефтепродуктов ввели режим ЧС

01.06.2020, 16:40, Новости дня

В Норильске и на Таймыре на севере России из-за разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 ввели режим ЧС, сообщили в правительстве Красноярского края.

29 мая из-за разгерметизации топливного бака и возгорания на одном из ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании произошел разлив более 20 тонн дизельного топлива на площади около 350 кв. метров. Топливо разлилось за пределы промышленной площадки, нефтепродукты попали в почву, водоем, реку Далдыкан и на проезжую часть дороги.

Власти подсчитали, что ущерб может исчисляться миллиардами, а то и десятками миллиардов рулей. “Прежде всего, мы хотим отметить, что ущерб на наш взгляд был бы минимальный либо значительно меньше, если бы компания НТЭК и администрация города Норильска своевременно проинформировало краевой центр, нашу систему реагирования, а также Главное управление МЧС о произошедшей катастрофе”, – заметил вице-премьер правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

По данным “Интерфакса”, на месте разлива уже проводится рекультивация земельного участка, ликвидацией занимаются специалисты из Мурманской области.

По словам Цыкалова, собрать сейчас удалось только сотни тонн, а “почти что 20 тыс. тонн убежало”. Власти пытаются снять нефтяное пятно, чтобы не допустить его растекания по реке Далдыкан и попадания в озеро Пясино.

Прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 254 Уголовного кодекса РФ. Утечка, по предварительным данным, произошла из-за проседания фундамента, что привело к отрыву днища резервуара.

АО “Норильско-Таймырская энергетическая компания” входит в холдинг “Норильский никель”. Анатолий Цыкалов заявил, что правительство будет настаивать на штрафных санкциях в отношении компании, несмотря на то, что само предприятие понесло значительные убытки. Прокуратура уже направила в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора требование о внеплановой проверке энергокомпании.

Основной владелец “Норильского никеля” – Владимир Потанин. Он, по версии журнала Forbes, является одним из самых богатых в России. Его состояние в 19,7 миллиардов долларов увеличилось еще на 6,4 миллиарда.