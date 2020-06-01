 

Путину предложили назначить голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля

01.06.2020, 16:30, Новости дня

Оптимальным днем для голосования по поправкам в Конституцию является 1 июля, если Роспотребнадзор «даст добро», сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе встречи рабочей группы с президентом Владимиром Путиным.

Памфилова напомнила, что 3 июля начинается ЕГЭ, а многие избирательные участки расположены в школах, передает РИА «Новости».

Глава ЦИК также призвала не оттягивать проведение голосования по поправкам в Конституцию. По ее словам, это повлечет дополнительные расходы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / На востоке страны набирают силу лесные пожары

30.05 / В Италии захотели учредить праздник в благодарность России

27.03 / ЦИК скорректировал ход подготовки к голосованию в связи с переносом даты

19.05 / Землетрясение в Китае унесло жизни четырех человек

18.04 / “Зулейха открывает глаза”: откровения Гузель Яхиной

06.05 / Антикоррупционная прокуратура начала производство против Рябошапки

19.05 / Le Figaro – сельская идиллия вместо модных курортов — пандемия изменила отпускные привычки французов

13.04 / В итальянском Венето разрешили проводить пикники

08.05 / Треть коек для пациентов с коронавирусом свободны в России

08.04 / В США отмечено рекордное число жертв COVID-19 за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска