Путину предложили назначить голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля
01.06.2020, 16:30, Новости дня
Оптимальным днем для голосования по поправкам в Конституцию является 1 июля, если Роспотребнадзор «даст добро», сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе встречи рабочей группы с президентом Владимиром Путиным.
Памфилова напомнила, что 3 июля начинается ЕГЭ, а многие избирательные участки расположены в школах, передает РИА «Новости».
Глава ЦИК также призвала не оттягивать проведение голосования по поправкам в Конституцию. По ее словам, это повлечет дополнительные расходы.
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