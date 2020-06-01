Путину предложили назначить голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля

01.06.2020, 16:30, Новости дня

Оптимальным днем для голосования по поправкам в Конституцию является 1 июля, если Роспотребнадзор «даст добро», сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе встречи рабочей группы с президентом Владимиром Путиным.

Памфилова напомнила, что 3 июля начинается ЕГЭ, а многие избирательные участки расположены в школах, передает РИА «Новости».

Глава ЦИК также призвала не оттягивать проведение голосования по поправкам в Конституцию. По ее словам, это повлечет дополнительные расходы.