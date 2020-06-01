Россия решила перестать покупать медицинские маски в Китае

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01.06.2020, 16:30, Новости дня

Россия не планирует больше закупать маски в Китае, но договоренность о возобновлении поставок в случае необходимости сохраняется, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы договорились с коллегами из Китая о следующем – что на сегодняшний день нам больше закупать средств индивидуальной защиты не нужно. Я уверен, если даже, как некоторые эксперты говорят, осенью возможна вторая волна эпидемии, к этому времени можно такие собственные запасы сформировать, что на год вперед хватит», – передает РИА «Новости» слова Мантурова.

Министр также уточнил, что сохранилась договоренность возобновить поставки в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что предприятия в РФ выпускают ежесуточно почти 9 млн защитных масок, более 250 тыс. защитных костюмов, 380 тыс. литров кожных антисептиков. Кроме того, к июлю планируется прирост по суточному производству масок еще примерно на 4 млн штук, в то время как средняя цена масок в РФ снизилась втрое.



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