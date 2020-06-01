Путин назначил голосование по Конституции на 1 июля

01.06.2020, 16:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля.

Он также поручил главам ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить полную безопасность на участках для голосования по поправкам в конституцию, передает РИА «Новости».

До этого он назвал 1 июля подходящим днем для голосования по поправкам в Конституцию. При этом Центризбирком предлагает провести голосование по поправкам к Конституции в общей сложности за семь дней, включая назначенную Путиным дату.