Путин назначил голосование по Конституции на 1 июля

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01.06.2020, 16:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля.

Он также поручил главам ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить полную безопасность на участках для голосования по поправкам в конституцию, передает РИА «Новости».

До этого он назвал 1 июля подходящим днем для голосования по поправкам в Конституцию. При этом Центризбирком предлагает провести голосование по поправкам к Конституции в общей сложности за семь дней, включая назначенную Путиным дату.



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