 

ЦИК предложил неделю голосования по Конституции

01.06.2020, 16:16, Новости дня

Центризбирком предлагает провести голосование по поправкам к Конституции в общей сложности за семь дней, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова отметила, что ЦИК предусмотрел разные формы голосования по Конституции для удобства людей, однако при тотальном общественном контроле. По ее словам, голосование предлагается провести как в помещениях, так и вне их и на мобильных участках, передает ТАСС.

Оптимальным днем для голосования по поправкам, по словам Памфиловой, является 1 июля.

В понедельник проходит встреча президента Владимира Путина с рабочей группой по поправкам. Глава государства заявил, что обстановка с коронавирусом стабилизируется и позволяет подумать о поправках к Конституции.

Он также призвал не смешивать голосование с парадом Победы и провести их в разные сроки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / В Луганской области в ДТП с пограничником погибли два человека – ГБР

08.05 / Министр обороны Китая поздравил Шойгу с 75-й годовщиной Победы

26.04 / Утверждены правила возмещения туроператорам потерь из-за коронавируса

18.04 / Путин впервые за много лет решил остаться дома на Пасху

30.03 / Макрон – коронавирус грозит смертью Шенгена

19.04 / Обновлённый Lexus NX получит гибридный мотор от RAV4

28.03 / В США коронавирусом заразились более 105 тысяч человек

05.05 / IATA выступила за маски на пассажирских самолетах

28.03 / ФСБ раскрыла подпольных оружейников на Северном Кавказе

02.04 / Владимир Путин наделит губернаторов дополнительными полномочиями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска