ЦИК предложил неделю голосования по Конституции

01.06.2020, 16:16, Новости дня

Центризбирком предлагает провести голосование по поправкам к Конституции в общей сложности за семь дней, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова отметила, что ЦИК предусмотрел разные формы голосования по Конституции для удобства людей, однако при тотальном общественном контроле. По ее словам, голосование предлагается провести как в помещениях, так и вне их и на мобильных участках, передает ТАСС.

Оптимальным днем для голосования по поправкам, по словам Памфиловой, является 1 июля.

В понедельник проходит встреча президента Владимира Путина с рабочей группой по поправкам. Глава государства заявил, что обстановка с коронавирусом стабилизируется и позволяет подумать о поправках к Конституции.

Он также призвал не смешивать голосование с парадом Победы и провести их в разные сроки.