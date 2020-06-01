 

Путин назвал 1 июля подходящим для проведения голосования по Конституции

01.06.2020, 16:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин назвал 1 июля подходящим днем для голосования по поправкам в Конституцию.

По его словам, голосование может пройти 1 июля, если не помешает ЕГЭ. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что проведение ЕГЭ не помешает голосованию в школах, передает РИА «Новости».

После этого президент заявил, что считает безупречным вариантом начать голосование по поправкам в конституцию 1 июля, передает ТАСС.

Напомним, Центризбирком предлагает провести голосование по поправкам к Конституции в общей сложности за семь дней. Оптимальным днем для голосования по поправкам, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, является 1 июля.

Глава государства Владимир Путин заявил, что обстановка с коронавирусом стабилизируется и позволяет подумать о поправках к Конституции. Он также призвал не смешивать голосование с парадом Победы и провести их в разные сроки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / В результате обстрела в Донецке трое детей получили ранения

18.04 / Благодатный огонь доставлен в Москву из Иерусалима

23.05 / Число жертв пожара в больнице в Татарстане увеличилось до трех

08.04 / Учебный год может закончиться досрочно, но не для всех

15.05 / Витренко засомневался в способностях Зеркаль вести переговоры с “Газпромом”. Дипломат ответила

27.05 / В Петербурге умерла беременная с коронавирусом. Ребенка спасти не удалось

26.03 / Путин подписал закон об ограничении цен на лекарства

22.05 / Задержанный наемник обвинил Гуайдо в неудаче при свержении Мадуро

28.05 / Французский политик поделился опытом организации выборов в период коронавируса

02.05 / Le Monde – Ким Чен Ын впервые появился на публике после трёхнедельного отсутствия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска