Путин назвал 1 июля подходящим для проведения голосования по Конституции

01.06.2020, 16:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин назвал 1 июля подходящим днем для голосования по поправкам в Конституцию.

По его словам, голосование может пройти 1 июля, если не помешает ЕГЭ. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что проведение ЕГЭ не помешает голосованию в школах, передает РИА «Новости».

После этого президент заявил, что считает безупречным вариантом начать голосование по поправкам в конституцию 1 июля, передает ТАСС.

Напомним, Центризбирком предлагает провести голосование по поправкам к Конституции в общей сложности за семь дней. Оптимальным днем для голосования по поправкам, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, является 1 июля.

Глава государства Владимир Путин заявил, что обстановка с коронавирусом стабилизируется и позволяет подумать о поправках к Конституции. Он также призвал не смешивать голосование с парадом Победы и провести их в разные сроки.