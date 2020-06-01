Под Мурманском рухнул железнодорожный мост

01.06.2020, 16:05, Разное

Днем 1 июня 2020 года на перегоне между станциями Кола и Выходной в Кольском районе Мурманской области произошло обрушение надводной части железнодорожного моста. По предварительным данным, причиной ЧП стало подмывание насыпи опоры инженерного сооружение. В свою очередь оно произошло из-за интенсивного таяния снега и подъема уровня воды в реке Коле.

Движение поездов по мосту было полностью прекращено еще 30 мая. Место ЧП сняли на видео. Над восстановлением переправы уже работают специалисты.