Скандалы: По пути Остапа Бендера

01.06.2020, 16:00, Разное

Власти Крыма решили сделать природные достопримечательности полуострова платными

Власти Крыма передали в федеральную собственность несколько природных заповедников. Теперь чиновники собираются ввести плату за их посещение: якобы государству не хватает денег на благоустройство и борьбу с пожарами. Местные жители уверены, что при смене собственника часть заповедных земель «потеряется». Экологи ссылаются на негативный опыт Крымского природного заповедника: при России его превратили в национальный парк, урезав площадь охраняемой территории.

Перед стартом летнего сезона чиновники аннексированного Крыма «порадовали» жителей полуострова и туристов известием о том, что в скором времени государство будет взимать плату за посещение гор и лесов. Платежные терминалы хотят расставить на популярных пешеходных маршрутах по заповедным территориям в окрестностях Ялты и на Керченском полуострове.

Еще в сентябре 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Крыму особо охраняемых природных территорий федерального значения. Федеральный статус получили Крымский национальный парк, пять заповедников – Казантипский, Карадагский, Лебяжьи острова, Опукский и Ялтинский горно-лесной, а также два заказника – Каркинитский и Малое филлофорное поле. Таким образом, распоряжаться ими стали не крымчане, а московские чиновники. По словам министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина, такой маневр позволит увеличить финансирование крымских заповедников и усилить их охрану.

В конце ноября прошлого года оба заказника и четыре из пяти заповедников, перешедших в федеральное подчинение (кроме Карадагского), были переданы в управление новой структуре – федеральному государственному бюджетному учреждению «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым». Эта организация подчиняется Минприроды России. Возглавил дирекцию Андрей Бородин, полтора десятка лет проработавший в различных российских заповедниках, – типичный «варяг», как в Крыму называют чиновников, переведенных «с материка» на полуостров после аннексии.

21 мая Бородин провел онлайн-пресс-конференцию, на которой рассказал, по каким правилам теперь будут жить крымские заповедники. До конца весны, напомнил он, прогулки по лесам запрещены из-за высокого уровня пожароопасности и ограничений, связанных с коронавирусом, а вот с наступлением лета начнется новая жизнь.

Пешим туристам по-прежнему разрешат заходить в заповедники. Но, во-первых, посещать их можно будет только по утвержденным маршрутам и экскурсионным тропам. А во-вторых, только по пропускам. Причем за получение пропусков придется платить: якобы таков закон.

– В соответствии со статусом заповедников, находиться на их территории можно только по выданному администрацией нашей организации разрешению. Назовите это пропуск, разрешение, не суть важно. Важно то, что такая бумага должна быть, мы должны учитывать количество людей, знакомить их с соблюдением режима, правилами безопасности и прочее… Законодательство позволяет нам принимать эту оплату [за проход]. Мы в принципе определились с ценой: она не такая большая, для жителей Крыма будет снижена вдвое. Будет определенная категория льготников, для которых вообще бесплатно, – рассказал руководитель «Заповедного Крыма».

По его словам, процедура выдачи пропусков будет предельно простой и удобной для граждан и турфирм. Расчет и обоснование стоимости входных билетов сейчас находится на согласовании в Минприроды. Цены обещают назначить позже. Пока Госкомитет Крыма по ценам и тарифам не утвердит стоимость, ходить по лесам разрешат бесплатно. В будущем оплатить посещение заповедников можно будет в режиме онлайн на сайте «Заповедного Крыма», а также в платежных терминалах, которые установят на самых популярных тропах. На безбилетников будут составлять протоколы об административном правонарушении и штрафовать. Сумма штрафа для индивидуальных туристов составит 3 тысячи рублей, для должностных лиц – от 15 тысяч, для юридических – от 300 тысяч.

Сотрудники заповедников уже занимаются паспортизацией наиболее популярных маршрутов. Эта работа будет полностью завершена к следующему году. «Безусловно, будут места, в которые мы людей пускать не будем, поскольку есть опасения, что снизится их экологическая ценность. Мы отрегулируем этот процесс, и, я думаю, большинство людей будут довольны: останутся тропы, точки показа, смотровые площадки», – отметил Бородин. Также обещают оборудовать стоянки для туристов с палатками и зоны для пикников.

При этом по заповедным землям запретят кататься на джипах и квадроциклах – этот вид досуга очень популярен среди туристов, приезжающих в Крым. Бородин грозится уже в этом году обеспечить «эффективную охрану» природных объектов «с применением современных технических средств». Что это за средства, глава «Заповедного Крыма» не уточнил. Сейчас крымские лесники борются с автомобилистами, перегораживая лесные дороги при помощи «ежей» из заостренной арматуры. Кроме того, будет решен вопрос с незаконными постройками. Под Ялтой в заповедном лесу обнаружили десятки земельных участков с капитальными строениями. Участки через суд собираются вернуть в собственность заповедника, а дома снести. Российские чиновники утверждают, что разрешения на строительство были выданы еще при Украине. Но, по словам местных жителей, многие капитальные объекты появились в заповеднике как раз в последние годы.

Взимание платы за вход в заповедники еще в 2018 году анонсировал завотделом управления особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на территории лесного фонда Минприроды Крыма Дмитрий Спиридонов: «Если брать законодательство РФ, у нас четко прописано, что за посещение туристами ООПТ такого уровня, как заповедники и национальные парки, предусмотрена плата. Так как у нас не было [федерального] статуса, на сегодняшний день все наши природные заповедники, в том числе Ялтинский, были бесплатными. Как сейчас будет обстоять ситуация – не скажу. Возможно, придется платить, но не обязательно».

Впрочем, само по себе присвоение федерального статуса заповеднику вовсе не означает, что за проход обязательно нужно брать деньги. В пункте 5 статьи 9 закона «Об особо охраняемых природных территориях», на который ссылаются чиновники, говорится, что «за посещение физическими лицами территорий государственных природных заповедников в целях познавательного туризма… взимается плата». В то же время статья 5.1 того же закона гласит, что «физические лица, не проживающие в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, могут посещать такие территории бесплатно или за плату». Таким образом, возможны варианты. Но какой из них выберет Минприроды в отношении Крыма – ясно было заранее. В отличие от отдаленных заповедных территорий на Крайнем Севере или Дальнем Востоке, крымские леса и горы ежегодно посещают десятки тысяч людей. Добровольно отказываться от солидной прибыли государство не будет.

Вырученные деньги чиновники планируют использовать «для обустройства и для поддержания троп и объектов», а также для создания разветвленной противопожарной сети. На борьбу с пожарами одному только Ялтинскому горно-лесному заповеднику, по словам Бородина, не хватает 100 миллионов рублей. Средства нужны также для определения границ заповедников и постановки земель на кадастровый учет (пока что это сделано только для Ялтинского заповедника). Чиновники клянутся, что площадь охраняемых территорий останется неизменной. Речь идет о 26,2 тысячи гектаров заповедных земель и о 66,1 тысячи гектаров земель заказников.

Заказники, оказавшиеся в хозяйстве «Заповедного Крыма», находятся в акватории Черного моря и немного захватывают прибрежную полосу на северо-западе полуострова. Там же располагается и заповедник «Лебяжьи острова» площадью 9,6 тысячи гектаров. Это места гнездования птиц, дикие и безлюдные районы – на туристах там не заработаешь. Два небольших заповедника – Опукский (1,6 тысячи гектаров) и Казантипский (450 гектаров) – находятся на Керченском полуострове. В последние годы они становятся все более востребованными у ценителей нетронутой крымской природы. Однако там нет никакой туристической инфраструктуры, да и размах не тот.

Поэтому с коммерческой точки зрения самым лакомым куском для российских чиновников является Ялтинский горно-лесной заповедник, на долю которого приходится более половины (14,5 тысячи гектаров) заповедной земли, переданной федеральным властям. Его территория простирается вдоль Южного берега Крыма – центра курортной жизни региона. В границах заповедника располагается большинство самых популярных природных достопримечательностей, которые десятилетиями были визитными карточками Крыма. Тут находятся плато горы Ай-Петри и ее вершина (так называемые зубцы), водопады Учан-Су и Серебряные струи, Штангеевская, Ставрикайская, Таракташская и Боткинская туристические тропы, перевал Шайтан-Мердвен (Чертова лестница), пещеры Трехглазка, Ялтинская и Геофизическая и многое другое. Доступ к ним был свободным во все времена: и при Российской империи, и при СССР, и при Украине. И только российская власть решила в корне изменить ситуацию. Именно пешеходные маршруты Ялтинского заповедника будут аккумулировать львиную долю средств для чиновников. В Минприроды прямым текстом говорят, что отныне «наиболее ценные природные комплексы и объекты [на территории Крыма] сосредоточены в пределах федеральных ООПТ». Выходит, что термин «ценные» при этом следует понимать не только в смысле природных богатств, но и в смысле коммерческого потенциала.

Изменение статуса крымских заповедников и заказников вызвало настороженное отношение у специалистов и рядовых крымчан. Местные жители, испытавшие на себе превратности «переходного периода», скептически воспринимают любые инициативы, идущие сверху. Особенно когда они касаются природных богатств полуострова. После того как в середине мая Совет министров Крыма ликвидировал Опукский и Казантипский природные заповедники, со стороны крымских интернет-пользователей посыпались язвительные замечания. «Скорее всего, воякам отдали на полигоны», «Там будет дача Кужугетовича и Минобороны», «На очереди ликвидация Бакальской косы (ландшафтно-рекреационный парк на западе Крыма, который регулярно подвергается разрушительному антропогенному воздействию. – Прим. РС). Продолжение следует» – такого рода комментариями пестрят материалы в крымских СМИ.

В ответ на это министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев пояснил, что республиканские предприятия, управлявшие заповедниками, закрыты в связи с передачей земель в федеральную собственность и что заповедные земли останутся в целости и сохранности. Но ему, похоже, не особо поверили. У всех на виду печальный опыт Карадагского и Крымского природных заповедников, которые не так давно также были переданы под федеральное крыло.

Крупнейший на полуострове Крымский природный заповедник, чья общая площадь составляла 44,2 тысячи гектаров, начал формироваться еще в 1913 году. После аннексии полуострова его передали управлению делами президента РФ и преобразовали в Крымский национальный парк. Для начала из состава заповедника вывели филиал «Лебяжьи острова», занимавший примерно пятую часть территории, а у оставшихся земель понизили охранный статус. По данным издания «Коммерсант», после реорганизации территория хозяйственного назначения на бывших заповедных землях увеличилась в 2,5 раза. Под рекреацию в национальном парке выделили 5,4 тысячи гектаров (почти 16 процентов территории). Нет сомнений, что эта земля будет застроена гостиницами и другой коммерческой недвижимостью. Заповедными остались всего 10,2 тысячи гектаров – меньше трети территории нацпарка. Победили финансовые интересы чиновников, а не забота о сохранности природы, вздыхают авторитетные крымские экологи.

Похожая картина складывается в Карадагском природном заповеднике на юго-востоке полуострова. Его отдали на откуп Министерству образования и науки РФ. При Украине заповедная территория площадью 2,9 тысячи гектаров строго охранялась. Экскурсии по Карадагу проводились только в сопровождении сотрудника заповедника и только по размеченным экотропам. Но с некоторых пор заповедник стали растаскивать по частям. На его территории возникают заборы, за которыми идет строительство жилых домов. Российская власть помешать этому не в состоянии.

Мнения о дальнейшей судьбе заповедных земель Крыма разделились. Российские юристы называют присвоение им федерального статуса оправданной мерой. «[Подобный шаг скорее] означает заботу об экосистеме и землях, чем заинтересованность в их переводе под застройку. Другое дело, если бы заповедные земли переводили под застройку. В границах государственных природных заповедников природная среда сохраняется в естественном состоянии. Там полностью запрещается экономическая деятельность», – заявила Радио Свобода руководитель правового центра «Юр-Бюро» Марина Александрова, имеющая за плечами опыт работы в природоохранной прокуратуре.

По ее словам, за использование заповедных территорий в рекреационных целях должна взиматься плата: «Установлен также специальный режим посещения: «простым» людям не так просто попасть в государственный природный заповедник, для этого нужно специальное разрешение его администрации. Если такое посещение осуществляется в туристических целях, то за это администрацией заповедника взимается плата. Эти положения установлены федеральным законом». Призывать граждан к порядку на заповедных землях должны государственные инспекторы в области охраны окружающей среды. Они имеют право производить досмотр транспорта и личных вещей, задерживать граждан и даже применять против нарушителей огнестрельное оружие.

Бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев поддержал введение входной платы за посещение заповедников. «Регулирование антропогенной нагрузки – это правильное решение, а регулирование при помощи взимания платы – это наиболее распространенное решение в мире, которое позволяет еще и какие-то деньги добывать на развитие заповедников. Я выступал за введение адекватной, понятной платы еще до войны», – заявил он в беседе с корреспондентом Радио Свобода.

– Норма, связанная с взиманием платы за посещение территорий государственных природных заповедников и национальных парков в целях туризма и отдыха, соответствует мировому позитивному опыту в данной сфере. За рубежом, в том числе в США, Канаде, Австралии, странах Южной и Восточной Африки, Индии – странах, где особо охраняемые природные территории осознаются гражданами как национальное достояние, – доступ туристов на большую часть охраняемых природных территорий осуществляется на платной основе, – отметила в интервью Радио Свобода руководитель проектов эколого-просветительского центра «Заповедники» Евгения Филиппова.

Местные жители настроены пессимистически. Они не хотят платить за прогулки по лесным тропам, по которым всю жизнь ходили бесплатно. «Плату для местных считаю неправильным решением. Ко всем подобным решениям отношение местных в основном резко отрицательное. Это закономерно, мы же отлично знаем, что значит эта игра в наперстки: вывели из муниципальной собственности, потом передали обратно… Результат всегда один – потеря земли и распродажа участков в карман определенных лиц. Обычно одних и тех же. Порежут [заповедные земли] обязательно. Уже этим занимаются, выводят земли заповедника в муниципальную собственность и распродают. Есть прецедент в Ялте. Уверена, не один», – рассказала Радио Свобода крымская активистка Людвика Пападопуло.

По мнению Александра Лиева, передача управления заповедниками федеральному центру говорит о том, что крымчан, ожидавших, что «псевдореферендум приведет к расширению полномочий Крыма и большей самостоятельности», в очередной раз обманули:

– Все действия, которые произошли за шесть лет, говорят о том, что Крым самостоятельность практически полностью потерял. Крым выглядит как настоящая оккупированная территория, управляющаяся полностью из столицы страны-оккупанта. Для реализации единой рекреационной политики такой комплекс, как заповедники, должен был быть в системе рекреации Крыма. А то, что его передают в управление Москве, вынимая из системы рекреации Крыма, говорит о том, что в Крыму рекреация не является приоритетом, что очевидно. Явно не для туризма захватывался Крым, [это произошло] с расчетом на другие цели, что и подтверждает это действие, – заключил экс-министр.