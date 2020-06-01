Светлана Бондарчук дала большое интервью Ксении Собчак: о разводе с Федором Бондарчуком, Паулине Андреевой и своей зарплате

01.06.2020, 15:56, Разное

Светлана Бондарчук стала героиней нового выпуска шоу “Осторожно, Собчак!”. Интервью, которое было записано в квартире Бондарчук, а также во время прогулок на Патриарших прудах, началось с обсуждения современного искусства (в частности – рисунков Айдан Салаховой, которые занимают большую часть гостиной в доме Светланы), фотографий и картин. Продолжился же разговор уже более личными темами. Например, вопросом Ксении Собчак о том, как ее гостья относится к Паулине Андреевой – новой супруге Федора Бондарчука (напомним, Светлана и Федор объявили о своем расставании в марте 2016 года).

Мы друг друга видели, и я всегда восхищалась ее красотой. Я ее впервые увидела в спектакле по пьесе Суркова “Околоноля”, и она на меня произвела смертельное впечатление. Подумала: “Наконец-то красивая актриса появилась”. И даже Феде об этом сказала. Она так органично смотрелась в этом латексном костюме, ей вообще идет раздеваться, показывать фигуру – настолько она красива. Я вперед Феди всем говорила, какая красивая актриса. А теперь, получается, какая красивая жена,

– сказала Светлана.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Также она рассказала, что чувствует сейчас, через три года после развода, и на каких условиях происходило расставание:

Меня это совершенно не расстраивает, я достаточно легко отпускаю людей. Расстроюсь я только, если мы с Федей потеряемся. Для меня это человек достаточно важный, мы с ним прожили большой отрезок жизни и сформировались как личности… {При разводе} у нас не было споров – был диалог. У нас есть договоренность с Федором Сергеевичем, которую он абсолютно четко выполняет. У него новая семья, заботы, но у нас есть общий ребенок, который требует внимания. Я же живу так, как я хочу. Если захочу больше – буду больше зарабатывать. Сергей (композитор Сергей Харченко, с которым Светлана сейчас встречается – Ред.) в пути к этому тоже, мы делаем общие проекты.

Федор и Светлана Бондарчук

Финансовая тема впоследствии продолжилась при обсуждении зарплаты Светланы:

Я 16 лет работаю главным редактором HELLO! и получаю где-то в районе 250 тысяч рублей в месяц. Кто еще кроме меня был главным редактором столько лет? У меня в журнале свои задачи: я делаю интервью, встречаюсь со звездами, рекламодателями. Я выстроила в команде четкие процессы, у меня есть моя правая рука, великолепный шеф-редактор Сева Иматович. Все работает. Есть совместный проект с Полиной Юмашевой и Наташей – салоны BuroBeauty. Есть Funny Studio – бизнес непростой, но бизнес…Люди часто видят во мне вселенское зло, считают, что я что-то своровала. Я никогда в жизни ничего не воровала. И Федору я благодарна за то, что он никогда не сидел на каких-то бюджетах. Я все зарабатываю сама, а некоторые вещи в моем шкафу висят по десять лет. И я нормально это все ношу.

Светлана Бондарчук и Ксения Собчак

Также Светлана сказала, что деньги никогда не являлись для нее самоцелью и главным приоритетом в отношениях:

Я вышла замуж за Федю, когда он не больше зарабатывал, был обычным парнем. Первые проекты я ему приносила. Я познакомилась с Мазаевым, затем познакомила его с Федей, и так и получился первый ролик. Мы же сами делаем своих мужчин, а они делаю нас. У меня тогда не было запроса на саморазвитие, а у сегодняшней спутницы Федора он есть. У них в этом плане коллаборация… Конечно, я тогда хотела, чтобы Федор меня снимал, но не случилось. Видимо, я настолько была близко, рядом с ним, что хотелось чего-то нового. Так бывает. Может быть, он не считал меня достаточно талантливой. Это уже к нему вопрос.

Светлана Бондарчук

Единственным обстоятельством, действительно расстроившим Светлану, стала реакция некоторых общих друзей на ее развод:

Меня очень расстроило то, что сделал Александр Роднянский, он написал чудовищный пост у себя в Instagram. Это было глупостью, я скажу так. Он написал про черно-белую жизнь, которая была у Феди до новых отношений. Новые отношения – это хорошо и всегда яркие эмоции, но он обидел моих детей. Я смотрю на такие вещи масштабно, я успешная молодая женщина, мне не надо ничего доказывать. Но я в этом смысле понимаю, что за мной стоят мои родители, дети, внуки, и он своими словами обозначил и их. И если бы он был уверен, что он прав, он бы потом не удалил эти слова. У нас с Федей было все-таки не черно-белое кино, а яркая и красивая жизнь. А когда умный интеллигентный мужчина делает такой пост… Я не разделяю мир на “мои друзья” и “его друзья”. И меня расстроили люди в нашем окружении, которые это деление сделали, хотя мы с Федей никогда не просили никого принять чью-то позицию… Делать вид, что я причина каких-то его невзгод, мне кажется не совсем честным.

Она также напомнила, что фамилия Бондарчук никогда не стояла в ее паспорте:

Я никогда не была Бондарчук, у меня всю жизнь в паспорте фамилия Рудская, и я ею остаюсь. Но просто когда ты живешь с известным мужем, то, естественно, тебя все зовут по его фамилии. И не хочется никого поправлять.

Зашла речь и о новых отношениях Светланы: какое-то время поле развода она встречалась с фотографом Сергеем Табуновым, сейчас же находится в отношениях с композитором Сергеем Харченко:

Сережа Табунов – мой близкий друг, он ворвался в мою жизнь несколько лет назад, мы сделали много совместных проектов и остаемся друзьями до сих пор… Я на себя вечно больше наговорю, а глобально у меня не так много в жизни происходит. А то иначе можно было бы и про Дениса Симачева сказать, и про многих, с кем я прожила эти бурные три года, когда переехала жить на Патрики, пока не встретила Сергея (Харченко). Но он, Сергей, строгий: один раз сильно расстроился, когда я очень нежно поздравила Сережу Табунова с днем рождения. Просто прислала ему сердечки, но оказалось, что мало кто воспринимает их как просто сердечки.

Светлана Бондарчук и Сергей Табунов

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

В интервью Ксении также зашла речь об общении Светланы с Рамзаном Кадыровым, у которого много лет назад брала интервью, но сейчас редко с ним общается. Также Светлана рассказала о том, что ходила на протесты на Болотную площадь и поддерживала Кирилла Серебренникова во время заседаний в Басманном суде – поскольку чувствовала, что так было нужно. В финале шоу Ксения и Светлана обсудили возраст, эйджизм и агрессивно настроенных комментаторов в соцсетях.

Я никогда не скрывала свой возраст – это же со мной случилось, что теперь с этим делать?.. я знаю, что такое эйджизм, но редко с ним сталкиваюсь. То, что пишут в Instagram, это такая фигня. Правда, как-то я увидела пост Лены Миро и была в припадке гнева. Не помню, что она написала, но было понятно, что я безнадежно стара, дряхла и вообще все профукала. И меня она как-то этим задела, что мне даже захотелось написать ей ответ. И в этот момент мы с тобой, Ксюша, встретились, и ты сказала: никогда не надо этого делать. И я поняла, что ты права. Хейтерам я редко отвечаю, но если делаю это, то скорее для себя и скорее их подкалываю. Мне они особого вреда причинить не могут… я не жалею, что дала когда-то интервью Tatler, которое все обсуждали. И кстати, положительных отзывов на такие вещи всегда больше, просто агрессивная реакция заметнее. В 90% случаев она вызвана завистью. Люди должны просто получать удовольствие и заниматься своей жизнью.