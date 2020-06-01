В мае на Донбассе были ликвидированы 49 боевиков – штаб ООС

01.06.2020, 15:54, Новости дня

В мае на Донбассе были ликвидированы 49 боевиков. Об этом, ссылаясь на данные украинской разведки, 1 июня в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Помимо этого, по подтвержденной информации разведки, за прошедший месяц 94 боевика получили ранения либо были травмированы.

Также украинские военнослужащие уничтожили семь единиц техники противника. Это, в частности, два миномета калибра 120 мм, два беспилотных летательных аппарата и три военных автомобиля.

“Командование Объединенных сил подчеркивает, что никакие преступные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. В случае нарушения противником режима прекращения огня наши защитники всегда дают решительный и жесткий ответ”, – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.