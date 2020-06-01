Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве

01.06.2020, 15:54, Новости дня

Правоохранители задержали мужчину, который угрожал подрывом моста Метро в Киеве. Об этом в комментарии “РБК-Украина” сообщил пресс-секретарь управления Патрульной полиции в Киеве Роман Мартынюк.

Никаких других подробностей пока не сообщается.

По данным Общественного телевидения, около 13.40 в полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что находится на мосту Метро и собирается привести в действие взрывчатку. Правоохранители объявили спецоперацию “Гром”.

Патрульные полицейские перекрыли движение по мосту Метро в Киеве в обоих направлениях после поступления сообщения о минировании. По свидетельствам очевидцев, у него в руках был пакет, откуда были видны провода. Переговоры с ним вел глава полиции Киева Андрей Крищенко.

“По техническим причинам “красная линия” работает от станции “Академгородок” до станции “Крещатик” и от станции “Лесная” до станции “Дарница”, – говорится в сообщении Киевского метрополитена на странице в Facebook.