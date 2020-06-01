Рада может рассмотреть программу деятельности правительства 4 июня. В “Голосе” назвали ее “рефератом” и призвали отклонить

01.06.2020, 15:54, Новости дня

Верховная Рада Украины может рассмотреть программу деятельности Кабинета Министров 4 июня. Об этом шла речь на заседании согласительного совета фракций и групп Верховной Рады, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

С соответствующим предложением выступил первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко. В предварительной повестке дня, опубликованной на сайте парламента, этот вопрос запланирован на 2 июня.

“Касательно программы правительства: мы предлагаем перенести ее рассмотрение [со вторника] на четверг, чтобы мы во вторник и среду поработали над законами, а в четверг уже посвятить время голосованию за программу деятельности правительства”, – сказал Корниенко.

Это предложение поддержал народный депутат от “Слуги народа”, представитель Кабинета Министров в парламенте Василий Мокан.

“Было бы более удобно рассмотреть этот вопрос в четверг. Члены правительства готовы присутствовать в четверг и в пятницу на часе вопросов к правительству”, – сказал Мокан.

По его словам, Кабмин доработал программу и готов, если Рада отклонит первый вариант, внести обновленный документ.

“Это существенно другой документ, значительно более детализированный, с цифрами. И самое главное – доработанный на основе предложений комитетов и народных депутатов”, – сообщил Мокан.

Кабинет Министров Украины утвердил программу деятельности 2 апреля и направил ее на утверждение Верховной Рады. Соответствующий проект постановления №3330 был зарегистрирован в парламенте 13 апреля. Фракция “Голос” напомнила, что согласно закону о регламенте депутаты должны был ее рассмотреть в двухнедельный срок.

“Мы требуем, чтобы, господин председатель, вы выполнили закон о регламенте и оставили рассмотрение программы деятельности правительства во вторник”, – сказал заместитель главы фракции “Голос” Ярослав Железняк.

Он раскритиковал содержание документа.

“Мне кажется, что правительство – как плохой школьник, который не может сдать дипломную работу и решил сделать раскраску в виде презентации. Большинство комитетов Верховной Рады уже заявили о своей позиции. Она четкая. Нам кажется, что эту программу даже не надо направлять на доработку. Это правительство не продержится год. Ее надо отклонять”, – сказал Железняк.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил в защиту правительства.

“Коронавирус не был предусмотрен регламентом, как и другими законами нашего государства. Я уверен, что в четверг можем поставить этот вопрос на голосование, если будет необходимость”, – сказал он.

Согласно закону о регламенте Верховной Рады в месячный срок после формирования правительство должно передать на рассмотрение парламента программу своей деятельности. После рассмотрения документа депутаты могут либо его одобрить, либо отправить на доработку. Утверждение программы Верховной Радой дает правительству годичный иммунитет от отставки.

Презентуя программу в соцсетях, премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что правительство хочет обеспечить материальное благополучие украинцев путем построения эффективной экономической системы страны, развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, соблюдение высоких социальных стандартов, развитие образования, науки, культуры и системы государственных услуг, защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий. Издание “Слово и дело”, которое ознакомилось с документом, отметило, что он состоит из 10 страниц, в основном это “общие фразы” и ни одной цифры.