Партия «Новые люди» получила право участвовать в выборах 2020 года

01.06.2020, 15:53, Новости дня

Партия «Новые люди» получила право участвовать в региональных избирательных кампаниях в 2020 году, решение принято Минюстом на основании документов о регистрации 53 региональных отделений.

По закону политические партии получают право на участие в выборах после регистрации отделений не менее чем в 43 регионах страны, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

«Партия «Новые люди» внесена Минюстом в список партий, допущенных к участию в выборах. По состоянию на 1 июня у нас зарегистрированы 53 региональных отделения», – отметил юрист партии «Новые люди» Александр Вержбицкий.

Основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев поблагодарил сторонников партии за поддержку и призвал их участвовать в выдвижении кандидатур на региональных выборах. Анкету для выдвижения своей кандидатуры можно заполнить на сайте партии: newpeople.pro.

По словам Нечаева, партии нужны кандидаты, которые готовы вести за собой людей и уже являются лидерами, пусть даже в небольших локальных сообществах.

«Принцип «Новых людей» – менять жизнь, не дожидаясь побед на выборах. Мы ждем тех, кто уже делает то, что обещает делать, когда получит депутатский мандат. За каждым из наших кандидатов должны стоять его проекты и сторонники», – отметил Нечаев.

Партия «Новые люди» была учреждена на съезде в Москве 1 марта 2020 года. Свидетельство о регистрации в Минюсте получено в конце марта. Основатели партии – предприниматели Алексей Нечаев, президент Faberlic, и Александр Даванков.