 

Под Мурманском обрушился подмытый паводком железнодорожный мост

01.06.2020, 15:53, Новости дня

Опора железнодорожного мост в Кольском районе под Мурманском, пострадавшая в субботу из-за паводка, обрушилась, сообщили в понедельник в ГУ МЧС РФ по Мурманской области.

«Сегодня в 14.30 пострадавшая опора не выдержала и вследствие этого произошло обрушение надводной части моста», – сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, в 2019 году в Оренбургской области мост из-за ветхости не выдержал груженный щебнем самосвал и обрушился.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Бельгийские врачи устроили «коридор презрения и позора» премьер-министру

02.04 / СБУ: В клинике Eurolab проведены обыски из-за сокрытия случаев COVID-19

08.05 / Бывшая помощница Байдена призвала его отказаться от участия в выборах

21.05 / Политолог: Украина демонстрирует микроимперские признаки в конфликте с Болгарией

17.05 / Минздрав Дагестана прокомментировал смерть четырех десятков медиков

08.04 / Жители Томска увидели над городом НЛО

27.03 / У Лещенко подтвердили коронавирус

08.04 / Минэнерго США заберет лишнюю нефть

26.03 / Глава Башкирии уговорил бойца Джеффа Монсона переехать в Уфу и тренировать детей

20.04 / Коронавирус в Италии. Число пациентов в реанимациях сократилось до минимума за месяц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска