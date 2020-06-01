Под Мурманском обрушился подмытый паводком железнодорожный мост
01.06.2020, 15:53, Новости дня
Опора железнодорожного мост в Кольском районе под Мурманском, пострадавшая в субботу из-за паводка, обрушилась, сообщили в понедельник в ГУ МЧС РФ по Мурманской области.
«Сегодня в 14.30 пострадавшая опора не выдержала и вследствие этого произошло обрушение надводной части моста», – сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, в 2019 году в Оренбургской области мост из-за ветхости не выдержал груженный щебнем самосвал и обрушился.
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