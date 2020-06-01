 

Путин заявил о возможности вернуться к вопросу о поправках в Конституцию

01.06.2020, 15:53, Новости дня

На встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию президент РФ Владимир Путин заявил, что обстановка с коронавирусом стабилизируется и можно подумать о ситуации с поправками.

Президент заметил, что удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом, обстановка стабилизируется, и по мере улучшения ситуации с пандемией РФ возвращается к нормальной жизни. По его словам, «можно подумать о поправках в Конституцию», передает РИА «Новости».



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