Мнение: канадский самодебилизм

01.06.2020, 15:50, Разное

Начну с простого. Очереди в Уолмарт и продуктовые магазины исчезли, зато появились в магазины электоники, строительных материалов и садового огородничества. Не потому что есть нехватка, а потому что в магазинах ограничали количество покупателей в один отдельно взятый момент.

То есть народ наелся за время самоизоляции и решил чем-то заняться полезным для дома и семьи. А тут очередь.

Очереди за бухлом остались – по многим, в том числе и очевидным, причинам.

А теперь о нашем самодебилизме.

Самолеты не летают, пароходы не плывут. То есть многие канадские товарищи будут проводить отпуск в пределах любимой родины и тут выяснется, что такие курортные места как Ньюфаундленд, Нью-Браунсвик, остров Принца Эдуарда решили не пускать к себе жителей из других провинций (стрелять на границе).

Нова Скошиа и Манитоба впустят, но отправят в обязательный карантин – кто ж к тебе поедет? Северные территории тоже – будем любоваться северным сиянием издалека.

В остальных провинциях таких запретов нет, кроме добросердечного пожелания: “не приезжайте"

Если враги Канады решили бы уничтожить канадский туризм, то они бы сделали то, что сейчас делают провинциальные власти.

Во всем этом идиотизме есть одно светлое пятно – уже подана судебная жалоба на неконституционность подобных запретов.

Если суд не прохиляет, то начнется майдан, но чисто канадский – вежливый.

https://www.cbc.ca/news/business/travel-canada-provinces-covid-19-restrictions-1.5589316