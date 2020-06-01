 

Мнение: канадский самодебилизм

01.06.2020, 15:50, Разное

 Начну с простого. Очереди в Уолмарт и продуктовые магазины исчезли, зато появились в магазины электоники, строительных материалов и садового огородничества. Не потому что есть нехватка, а потому что в магазинах ограничали количество покупателей в один отдельно взятый момент.
 То есть народ наелся за время самоизоляции и решил чем-то заняться полезным для дома и семьи. А тут очередь.
 Очереди за бухлом остались – по многим, в том числе и очевидным, причинам.
 А теперь о нашем самодебилизме.

 Самолеты не летают, пароходы не плывут. То есть многие канадские товарищи будут проводить отпуск в пределах любимой родины и тут выяснется, что такие курортные места как Ньюфаундленд, Нью-Браунсвик, остров Принца Эдуарда решили не пускать к себе жителей из других провинций (стрелять на границе).
Нова Скошиа и Манитоба впустят, но отправят в обязательный карантин – кто ж к тебе поедет? Северные территории тоже – будем любоваться северным сиянием издалека.
 В остальных провинциях таких запретов нет, кроме добросердечного пожелания: “не приезжайте"
 Если враги Канады решили бы уничтожить канадский туризм, то они бы сделали то, что сейчас делают провинциальные власти.
 Во всем этом идиотизме есть одно светлое пятно – уже подана судебная жалоба на неконституционность подобных запретов.
 Если суд не прохиляет, то начнется майдан, но чисто канадский – вежливый.
https://www.cbc.ca/news/business/travel-canada-provinces-covid-19-restrictions-1.5589316

Источник: Теория элит



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