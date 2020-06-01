Потребление и инвестиции в технологии помогут восстановлению экономики Китая

01.06.2020, 15:45, Новости дня

Китайские политики рассчитывают добиться экономического роста в этом году за счет потребления и высокотехнологичных инвестиций, а не спешат финансировать крайне затратные инфраструктурные проекты, сказал влиятельный китайский экономист, передает Reuters.

Цай Фанг, вице-президент Китайской академии социальных наук (CASS), сообщил в интервью, что правительство извлекло уроки после крупного стимулирования, которое оно использовало в 2008 году для противодействия глобальному финансовому кризису, что привело к росту задолженности.

"В прошлом мы позволяли проектам продвигаться вперед, даже если они не соответствовали инвестиционным требованиям, потому что мы чувствовали, что должны стимулировать", — сказал он.

Впервые с 2002 года Китай не стал устанавливать годовой целевой показатель роста в этом году, отражая более осторожную позицию по смягчению, на фоне неопределенности, вызванной пандемией коронавируса, а также растущей напряженности в отношениях с США.

Хотя правительство будет поддерживать расходы на инфраструктуру, приоритет будет отдаваться инвестициям в так называемые новые секторы инфраструктуры, на которые правительство рассчитывает во время следующей волны научного прорыва, таких как 5G, а также на внутреннее потребление, которое стало движущей силой сила роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Цай сказал, что возможна вторая волна пандемии коронавируса, и в течение длительного времени могут быть приняты меры контроля.

Но он также был оптимистичен, что рост экономики Китая достиг дна после того, как пандемия привела к остановке большей части деловой активности в первом квартале, когда экономика сократилась на 6,8%.

Премьер-министр Ли Кэцян ранее в парламенте заверил, что у Китая есть возможности для стимулирования роста экономики.

Но среди экономистов идут горячие споры о том, должен ли центральный банк монетизировать дефицит бюджета путем количественного смягчения.

Цай назвал такой шаг "ненужным", утверждая, что денежные условия были достаточно свободными, и фискальная политика должна активизироваться.

"Когда все дома, какая польза от свободных денег? Кто хочет эти кредиты? Они также могут стать неработающими кредитами, если их одолжить. Теперь, поскольку некоторые трудящиеся-мигранты все еще не вернулись на работу, фискальная политика должна быть более решительной в защите средств к существованию людей", — сказал Цай.

"А когда уровень занятости улучшится, спрос восстановится, и компании снова начнут инвестировать, денежно-кредитная политика должна будет играть более важную роль", — сказал он.