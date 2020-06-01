Маленькая девочка упала с 11 этажа, прогоняя муху из комнаты

01.06.2020, 15:45, Новости дня

Четырехлетняя жительница Зеленограда погибла, выпав из окна квартиры на 11-м этаже. Девочка, как сообщил "Инфопорталу" источник, пыталась прогнать муху.

ЧП произошло во второй половине дня 29 мая в корпусе 1118. Ребенку не давала покоя муха, хотя родители не обращали на нее никакого внимания. Девочка отворила окно, чтобы выдворить жужжащее насекомое, но тут на пути к свободе встала противомоскитная сетка. Малышка облокотилась на нее рукой, но конструкция не выдержала веса и вылетела из затворов.

Прибывшим на место фельдшерам оставалось только зафиксировать смерть ребенка.