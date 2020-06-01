Начал движение: в Архангельске со свай сошел трехэтажный жилой дом

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01.06.2020, 15:45, Новости дня

ЧП в Архангельске. На улице Северодвинской со свай сошел трехэтажный жилой дом. Как передает ГТРК "Поморье", треск в своих квартирах жильцы услышали около 9 часов утра и сразу обратились в экстренные службы.

Как рассказала одна из жительниц дома Наталья Илатовская, ночью у соседей началось движение, все поехало, даже печку затронуло. А если упадет печь, рухнуть, по мнению женщины, может все здание.

Деревянный дом построен в 1935 году, заселены 18 квартир. Жильцам объявили о том, что находиться в здании нельзя, но разрешили собрать вещи. В результате сегодняшнего ЧП крыши над головой лишились не менее полусотни человек.

Текст:

ГТРК "Поморье"



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