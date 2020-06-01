Пикап SsangYong Musso получает новую модификацию

01.06.2020, 15:40, Новости дня

В Великобритании начались продажи нового пикапа SsangYong Musso 2020.

В частности, для покупателей предложены различные модификации, включая удлиненный кузов. Автомобиль оснащается 2,2-литровым дизельным мотором, который выдает 180 л.с. мощности. Кроме того, разработчики анонсировали, что новинка получила увеличенную грузоподъемность до 1140 кг, тогда как остальные версии имеют более скромные параметры. Благодаря установленным винтовым пружинам автомобиль обладает повышенной управляемостью на фоне предшественника.

Приобрести данную модель на автомобильном рынке Великобритании можно по цене от 22 тысяч фунтов в базовом исполнении, тогда как топовая версия пикапа оценивается в 30 тысяч фунтов.