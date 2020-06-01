В Крыму найдено тело пропавшей шестилетней девочки

01.06.2020, 15:30, Новости дня

В Крыму обнаружили тело пропавшей в воскресенье на рыбалке шестилетней девочки, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

«Тело девочки обнаружено в ходе поисковых мероприятий в воде. Недалеко от места, где компания распивала спиртное, в настоящее время его осматривают следователи-криминалисты», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Председатель Ленинского районного совета Олег Водопьянов рассказал, что тело девочки обнаружили в Северо-Крымском канале.

«Как в Ленино въезжаете со стороны Керчи, перед мостом направо буквально 200 метров – нашли два детских кроссовка… Они лежали на водорослях сверху. Течение сильное, глубина порядка полутора метров, вода холодная. Буквально 20 минут назад нашли тело девочки в канале», – сообщил Водопьянов.

Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать соответствующую правовую оценку всем виновникам трагедии.

Кроме того, прокуратура Крыма изучит действия органов профилактики и оценит обстановку в семье пропавшей шестилетней девочки, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Прокуратурой республики организована проверка органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка осуществлению надлежащего контроля за указанной семьей. Кроме того, будет дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка», – отмечено в сообщении.

Уточняется, что «при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Напомним, в конце мая спасатели нашли на берегу реки в Оренбургской области тело трехлетнего мальчика, который пошел с отцом на рыбалку, а затем пропал.