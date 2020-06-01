 

Содружество выпускников детских домов провело акцию «Так просто быть рядом!»

01.06.2020, 15:30, Новости дня

Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» в Международный день защиты детей проводит акцию «Так просто быть рядом!». Участие в ней приняли известные артисты, блогеры, спортсмены и общественные деятели.

Так, в рамках акции в 08.00 по Москве прошла зарядка с хоккеистом Александром Овечкиным, баскетболистом  Виталием Фридзоном, актером Андреем Рожковым и футболистом Александром Самедовым. В онлайн-режиме зарядку провели больше 100 детских домов, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Позже в прямом эфире ребят поздравили актеры Станислав Дужников, Андрей Рожков, Георгий Дронов, блогер Клава Кока, певица Светлана Лобода, актриса Екатерина Волкова и многие другие. После марафона артисты переключились на отдельные площадки и побеседовали с ребятами, ответив на вопросы.

Свои номера подготовили и коллективы воспитанников и воспитателей детских учреждений. Участие в акции приняли более 400 детских организаций.

Также в рамках акции «Так просто быть рядом!» прошел мастер класс от Всероссийского студенческого корпуса спасателей, специальным гостем интенсива стал актер театра и кино Сергей Граб.

На вечер понедельник в рамках акции в официальном сообществе содружества пройдет трансляция специального выпуска кулинарного шоу «На ножах», подготовленного шеф-поваром Константином Ивлевым специально для Содружества выпускников детских домов ко дню защиты детей, где Ивлев вместе с ребятами приготовит пирог и ответит на вопросы. 



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