Протесты привели к закрытию государственных учреждений в Калифорнии

01.06.2020, 15:20, Новости дня

САН-ФРАНЦИСКО – На волне протестов, охвативших штат и страну, департамент людских ресурсов Калифорнии издал директиву о закрытии в понедельник всех принадлежащих штату зданий «с офисами в центрах городов». Под это масштабное требование подпадают самые разные службы – от офисов департамента автотранспортных средств до учреждений, лицензирующих работников и оказывающих медицинские услуги.

«После консультаций с дорожной полицией Калифорнии и офисом экстренных служб сегодня было принято решение рекомендовать всем департаментам штата, имеющим офисы в центральных районах городов, закрыться завтра и уведомить персонал об этом решении», – сообщила представитель агентства штата по работе правительства Эми Палмер.

Директива была направлена вечером в воскресенье, но решение о том, какие здания закрывать, было оставлено на усмотрение руководства конкретных ведомств.

Департамент юстиции разослал своим сотрудникам меморандум, в котором говорится, что офисы генерального прокурора в Сакраменто, Окленде, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Сан-Диего будут закрыты, но сотрудники, которые могут работать на дому, должны работать в таком режиме.

«Персонал, приписанный к этим офисам, не должен появляться на работе ни по каким причинам. Сотрудники, которые могут работать удаленно, должны продолжать работу, несмотря на закрытие офисов», – говорится в меморандуме.

Решение было принято, после того как солдаты Национальной гвардии выстроились на ступенях мэрии Лос-Анджелеса и несколько городов Калифорнии ввели комендантский час, чтобы избежать нового насилия – наподобие того, что имело место ранее, когда бесчинствующие демонстранты поджигали полицейские машины, врывались в магазины и вступали в стычки с офицерами.

В более чем 20 городах воры врывались в магазины и убегали с тем, что могли с собой унести – коробками с кроссовками, охапками одежды, сотовыми телефонами и телевизорами.

В результате беспорядков в Лос-Анджелесе в субботу было арестовано около 400 человек. Акции протеста, вызванные убийством Джорджа Флойда полицией Миннеаполиса, на протяжении нескольких ночей становились все более ожесточенными, заявил начальник полиции города Мишель Мур.

В Сан-Диего акция протеста приняла зловещий оборот через несколько часов после начала. Полиция заявила, что она применила слезоточивый газ, чтобы рассеять толпу, бросавшую в стражей порядка камни и бутылки.

В Сакраменто, где комендантский час не вводился, ночь принесла новое насилие и новый ущерб бизнесу в центральной части города и рядом с Капитолием после в целом мирной акции протеста днем. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против тех, кто игнорировал требования разойтись.