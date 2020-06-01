 

Каким будет ответ судьи на просьбу Минюста снять обвинения с Флинна?

01.06.2020, 15:20, Новости дня

ВАШИНГТОН – Федеральный судья, рассматривающий вопрос о прекращении уголовного дела против Майкла Флинна, бывшего советника президента Дональда Трампа, должен не позднее понедельника ответить на неожиданную просьбу министерства юстиции снять обвинение, с которым ранее соглашался сам Флинн.

Федеральный апелляционный суд по округу Колумбия обязал судью Эммета Салливана дать ответ не позднее 1 июня, после того как Флинн, который короткое время работал советником Трампа по национальной безопасности, подал экстренную петицию в соответствии с запросом министерства юстиции.

Салливан попросил адвоката Бета Уилкинсона, одного из бывших обвинителей по делу о взрыве в Оклахома-Сити, представлять его в апелляционном суде.

Салливан пока не вынес решения по ходатайству министерства юстиции, возглавляемого генеральным прокурором Уилямом Барром, о снятии с Флинна обвинений в даче ложных показаний.

Критики обвиняют Минюст в том, что он действует в личных интересах Трампа, в том числе добиваясь более мягкого приговора для союзника Трампа Роджера Стоуна.

Генерал в отставке, Флинн дважды признавал себя виновным в том, что он лгал ФБР о его беседах с бывшим российским послом Сергеем Кисляком.

Сначала Флинн согласился сотрудничать со следствием, но позднее изменил свою юридическую тактику и взял на вооружение «тактику выжженной земли», обвинив ФБР в тайном сговоре с целью заманить его в ловушку.

В этом году Барр попросил федерального прокурора из Сент-Луиса Джеффа Дженсена проверить, как велось дело Флинна. Дженсен позднее призвал Барра закрыть дело на том основании, что расследование не имело под собой надлежащей правовой основы.

Это привело к тому, что главный прокурор в деле Флинна отказался от его ведения.

Салливан попросил отставного судью Джона Глисона выступить в качестве «друга суда» и поручил ему представить аргументы против Минюста, в том числе оценить целесообразность обвинения Флинна в неуважении к суду за лжесвидетельство.

Глисон должен подготовить юридическое резюме к 10 июня.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Илон Маск оценил звучание русского языка

08.05 / И.о. главы “Энергоатома”: Антикризисные меры, принимаемые Кабмином и Минэнерго по стабилизации энергорынка, сейчас оправданны

25.04 / Звезда триллера “Запретная зона” найден мертвым

09.04 / В заседании ОПЕК+ решили участвовать не входящие в объединение страны

19.05 / Работник магазина в Москве избил посетителя бутылкой из-за кашля

06.04 / Азиатские фондовые рынки начали неделю ростом

20.04 / Почаев закрыли на карантин из-за коронавируса. В городе расположена одна из трех лавр УПЦ МП

14.05 / Мэриленд снимает ограничения на выход из дома

30.05 / Футбольный ЦСКА стоит 300 млн евро. ВЭБ раскрыл цифры сделки

18.05 / О цензуре, “Ведомостях” и Александре Сергеевиче 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска