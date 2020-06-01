Каким будет ответ судьи на просьбу Минюста снять обвинения с Флинна?

01.06.2020, 15:20, Новости дня

ВАШИНГТОН – Федеральный судья, рассматривающий вопрос о прекращении уголовного дела против Майкла Флинна, бывшего советника президента Дональда Трампа, должен не позднее понедельника ответить на неожиданную просьбу министерства юстиции снять обвинение, с которым ранее соглашался сам Флинн.

Федеральный апелляционный суд по округу Колумбия обязал судью Эммета Салливана дать ответ не позднее 1 июня, после того как Флинн, который короткое время работал советником Трампа по национальной безопасности, подал экстренную петицию в соответствии с запросом министерства юстиции.

Салливан попросил адвоката Бета Уилкинсона, одного из бывших обвинителей по делу о взрыве в Оклахома-Сити, представлять его в апелляционном суде.

Салливан пока не вынес решения по ходатайству министерства юстиции, возглавляемого генеральным прокурором Уилямом Барром, о снятии с Флинна обвинений в даче ложных показаний.

Критики обвиняют Минюст в том, что он действует в личных интересах Трампа, в том числе добиваясь более мягкого приговора для союзника Трампа Роджера Стоуна.

Генерал в отставке, Флинн дважды признавал себя виновным в том, что он лгал ФБР о его беседах с бывшим российским послом Сергеем Кисляком.

Сначала Флинн согласился сотрудничать со следствием, но позднее изменил свою юридическую тактику и взял на вооружение «тактику выжженной земли», обвинив ФБР в тайном сговоре с целью заманить его в ловушку.

В этом году Барр попросил федерального прокурора из Сент-Луиса Джеффа Дженсена проверить, как велось дело Флинна. Дженсен позднее призвал Барра закрыть дело на том основании, что расследование не имело под собой надлежащей правовой основы.

Это привело к тому, что главный прокурор в деле Флинна отказался от его ведения.

Салливан попросил отставного судью Джона Глисона выступить в качестве «друга суда» и поручил ему представить аргументы против Минюста, в том числе оценить целесообразность обвинения Флинна в неуважении к суду за лжесвидетельство.

Глисон должен подготовить юридическое резюме к 10 июня.