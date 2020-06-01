В Забайкалье на сопке вместо названия поселка появилась надпись “Путин вор”. Полиция разыскивает причастных

01.06.2020, 15:18, Новости дня

В ночь на 1 июня название забайкальского поселка Агинское, выложенное белыми камнями на сопке, поменяли на надпись “Путин вор”, пишет “Тайга.инфо”.

“Инсталляцию на горе, где еще вечером 31 мая было название поселка, оперативно вернули в первоначальное состояние. Для поиска тех, кто нанес надпись о Путине размером несколько метров, привлекли полицию”, – сообщили местные власти. Ранее они отрицали изменение надписи и говорили, что “ничего такого не было”.

“Уважая право каждого на свое мнение и взгляды, хотел бы обратиться к авторам этого действия, если вы считаете свой поступок геройством или причисляете себя к оппозиции, – это ваше право. Но мне очень стыдно и обидно за весь наш поселок, за всех наших хороших и добрых людей, живущих в нем”, – заявил глава поселка Андрей Дашин.

Местные СМИ, освещая инцидент, старались не писать полностью появившуюся надпись в своих статьях, а также замазывали слово “вор” на снимках, как будто оно нецензурное.

Лозунги “Путин – вор” и “Долой Путина” были признаны “направленными по своему содержанию на подрыв авторитета и дезорганизацию государственной власти в России и на нарушение действующего законодательства” (подрыв конституционного строя) в деле активиста Константина Котова, об этом 20 мая сообщил Мосгорсуд.

Из-за этого Котова, ранее осужденного на 4 года за многократные нарушения митингов, оставили под стражей, снизив срок до 1,6 года.