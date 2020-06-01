Транзит газа через Украину сократился почти вдвое

01.06.2020, 15:16, Новости дня

Транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины сократился в январе-мае на 46% в годовом выражении, до 20 млрд кубических метров, сообщил «Оператор ГТС Украины».

С прошлого года транзит газа снизился на 36,9 млрд кубических метров. За отчетный период среднесуточный транзит составил 132 млн куб. м, с марта увеличился до 150-155 млн кубометров в сутки, передает «Интерфакс».

«При сохранении таких темпов годовой объем транзита может составить 52-55 млрд кубометров, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины», – сказано в сообщении компании.

Вместе с тем, по данным оператора ГТС, с начала года Газпром полностью оплачивает забронированные мощности для транзита газа из РФ (65 млрд кубов на 2020 год).

«Со своей стороны ОГТСУ исполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны», – отмечается в сообщении.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина готова к полному прекращению транзита российского газа.

Напомним, 30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.