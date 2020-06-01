 

Минобороны предложило НАТО заключить соглашение по сближению самолетов и кораблей

01.06.2020, 15:16, Новости дня

Россия готова договориться с НАТО о совместных правилах по минимальным расстояниям сближения самолетов и кораблей, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«В качестве конкретизации шагов по устранению чувствительных инцидентов при действиях воздушных судов и морских средств готовы зафиксировать совместные правила, определяющие минимальные расстояния сближения самолетов и кораблей, а также порядок взаимодействия экипажей», – передает ТАСС его слова.

Рудской отметил, что РФ также призывает НАТО на практике реализовывать инициативу об использовании транспондеров при полетах в Балтике, передает РИА «Новости».

«Принципиальное значение уделяем практической реализации инициативы об обоюдном использовании транспондеров при полетах боевой авиации на Балтике. Рассчитываем на готовность стран НАТО к конкретным решениям по этому вопросу», – сказал он.

В апреле в ВМС США заявляли об «опасном сближении» Су-35 с противолодочным американским самолетом, а до этого была опубликована встреча МиГ-31 с F-16, который вылетел навстречу российским самолетам.



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