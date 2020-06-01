 

Путин: Продукция «Сухого» вызывает дрожь у конкурентов

01.06.2020, 15:16, Новости дня

Продукция «Сухого» является предметом гордости РФ и вызывает «определенную дрожь» у конкурентов, сообщил президент Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и семьями, награжденными орденом «Родительской славы».

«Компания «Сухой» является одним из лидеров нашего авиастроения. Вы выпускаете такие машины, которые являются предметом зависти во многих странах и у наших конкурентов вызывают определенную дрожь. Но в то же время это гордость РФ без всякого преувеличения», – сказал президент, передает РИА «Новости».

Также Путин выразил надежду, что, несмотря на пандемию коронавируса, предприятия «Сухого» работали «ритмично».

Компания «Сухой» является крупнейшим российским авиационным холдингом, занимается разработкой, производством, маркетингом, обучением летного персонала, послепродажным обслуживанием. В состав холдинга входят конструкторские бюро и серийные самолетостроительные заводы, что обеспечивает выполнение полного цикла работ в авиастроении – от проектирования до производства и послепродажного обслуживания авиационной продукции.

Основными задачами компании являются обеспечение современной авиационной техникой ВВС России, увеличение доли своей продукции на внутреннем и внешнем рынках военной и гражданской авиации за счет перспективных разработок и диверсификации своей продукции.

Компания носит имя одного из основателей советской реактивной и сверхзвуковой авиации авиаконструктора Павла Сухого. 



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