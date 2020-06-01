Мнение: А они КАК себе это вообще представляют, адепты баллончиков?

01.06.2020, 15:02, Разное

Доброе утро. Когда-то мне на “Ганзе” и на “Пикабу” каждый первый писал, мол, чем быть мужиком и ставить удар (правда, вот что летом, к сожалению, точно таки некогда, это удар ставить, подтягиваться-то регулярно еле время нахожу), купи себе баллончик и не делай людям голову. Ну, сть он у меня. Но мне вот стало всему дико интересно – а эти адепты баллончиков сами-то его хоть раз вообще на практике использовали? КАК они себе это представляют? Гопота на тебя замахивается, ты, страшный диванный мамкин воЕн, выхватываешь баллон и отважно брызгаешь им себе в рожу, ибо в драке же не будет времени разглядеть, куда направлена дырка? Или орёшь гопарям: “Всем стоять, я гей!”… стоп, прошу прощения, эта фраза не из этого текста, а из одного сериала, извините… Орёшь им: “Всем стоять, я вот сейчас разберусь, в какую сторону его направлять, и вас всех обрызгаю, а потом изобью!” Либо гопотека у тебя его попросту выбивает (например, пока ты брызгаешь в одного) и запихивает тебе в задницу. Что-то меня ни один из этих вариантов ни разу не устраивает. Так что извините, господа адепты, но ваш совет к сведению принять не могу, давайте изображать идиотов с баллончиками таки без меня!

Кстати, у Веркина был хороший рассказ из реальной жизни, всё время его вспоминаю. Гопота на придурка наехала, он стал показывать приёмы карате, пацанчеги испугались и разбежались, а он обрадовался и пошёл дальше. А потом они вернулись с палками и дали ему по батареям так, что на всю жизнь запомнил. Так не будет ли подобного с баллоном? И не лучше ли тогда всё-таки развивать удар, чтобы самому кому-нибудь из них вломить и остальные (сам сто раз встречал такие примеры) тогда точно не полезут? Вон как у Колычева, которого сейчас читаю, там на одного спортсмена стадо произошедших от обезьяны наехало, он их маленько поучил себя вести по-человечески, так больше не лезли…