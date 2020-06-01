Доктор Комаровский развеял миф о способе профилактики коронавируса

01.06.2020, 14:53, Новости дня

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял появившийся недавно миф о том, что коронавирус, прежде чем достичь легких, якобы четыре дня держится в горле.

На своей странице в Instagram медик возмутился распространенной информацией и опроверг мнение, что вирус якобы можно победить обильным питьем и полосканием горла соленой или подкисленной жидкостью.

«Если бы все было так просто – для излечения от коронавируса всем людям нужно было бы всего лишь пополоскать горло горячей соленой или подкисленной водой!» – написал Комаровский.

Доктор попросил подписчиков не верить таким утверждениям и не распространять ложные данные в социальных сетях.

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Вопрос: Здравствуйте. Доктор Комаровский! Уже от очень многих людей слышала, что коронавирус, прежде чем достигнуть легких, четыре дня держится в горле, так сказать, обживается. И если пить много воды и полоскать горло горячей соленой или подкисленной водой, то это обезвредит и в конце концов уберет вирус из организма. Хотелось бы узнать вашу точку зрения на эту теорию лечения. Стоит применять эти меры при первых же признаках недомогания?Ответ: Количество неадекватной и бредовой информации достало уже всех вокруг. Это абсолютные глупости! Кто вам сказал, что вирус четыре дня живет в горле? Конечно, если хотите полоскать горло кипяченой соленой водой — на здоровье! Это не повредит, даже отвлечет от плохих мыслей. Главное, пока полощете горло, продолжайте мыть руки и делайте это на расстоянии двух метров от других людей. Если бы всё было так просто — для излечения от коронавируса всем людям нужно было бы всего лишь пополоскать горло горячей соленой или подкисленной водой!..Пожалуйста, перестаньте распространять бред. #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #здоровье #вирус #полоскание #глупости

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) 1 Июн 2020 в 12:15 PDT

Ранее Комаровский и эпидемиолог Андрей Александрин провели эксперимент, в котором показали, как следует мыть руки, чтобы на них не оставалось загрязненных участков.