 

Путин поблагодарил участников конкурса «Большая перемена» за добрые дела

01.06.2020, 14:53, Новости дня

Президент Владимир Путин выразил благодарность участникам конкурса для школьников «Большая перемена» за готовность оказать помощь нуждающимся и включиться в добрые дела.

«Хотел бы отметить всех, кто в это непростое время проявил ответственность и готовность помочь нуждающимся, в том числе поблагодарить молодых людей – участников конкурса «Большая перемена», – сказал глава государства в ходе встречи в режиме видеосвязи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и многодетными семьями по случаю Международного дня защиты детей.

Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, подчеркнул, что «конкурс дал возможность ребятам включаться в добрые дела, пробовать себя в разных проектах, найти свои сильные стороны». «И его мотором стали волонтеры, почти 650 тыс. школьников изо всех регионов страны, которые старались помогать другим и развивались сами», – добавил президент.

Конкурс «Большая перемена» 28 марта открыл первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает ТАСС. Отбор включает дистанционный этап, а также полуфиналы и финал, который запланирован на октябрь. К 1 июня заявки на участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена» подали свыше 600 тыс. старшеклассников.



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