 

Врач предупредил россиян о риске развития астмы из-за длительного ношения маски

01.06.2020, 14:50, Разное

Специалист отметил, что надевать средства защиты рекомендуется только в местах массового скопления людей. Весь день ходить в маске не стоит, иначе к вечеру можно почувствовать недомогание.

Длительное ношение средств защиты может привести к кислородному голоданию, возникновению и развитию астмы или обострению болезни органов дыхания. “Маска – это в любом случае химия”, – подчеркнул Андрей Боклин.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что маски не защитят человека от коронавируса. Они нужны для инфицированных, чтобы снизить риск распространения COVID-19. В свою очередь перчатки берегут кожу рук от раздражения, которое могут вызвать антисептики.

Отметим, что 1 июня в Москве был ужесточен масочный режим. Если раньше жители столицы должны были носить средства защиты только в магазине или транспорте, то теперь они обязаны надевать маски при каждом выходе из дома.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Июн 2020 в 12:48 PDT

По последним данным, коронавирусом в России заразились 414 878 человек. Лидером по количеству инфицированных является Москва. Здесь выявили 183 088 случаев заболевания COVID-19. За весь период выздоровели 175 877 россиян, скончались 4 855 человек.



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