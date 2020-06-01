Скандалы: Семейное древо

01.06.2020, 14:44, Разное

Как в Алтайском крае леса превращают из национального достояния в личную собственность

В середине нулевых Михаил Ключников был простым госслужащим на окладе. Но за несколько лет в руках его семьи оказалась большая часть лесных угодий Алтайского края, одного из самых богатых лесами регионов. Всё началось в 2006 году — в России тогда реформировали лесное хозяйство. Государственные леса передавались в руки частникам в долгосрочную аренду. Предполагалось, что бизнесмены эффективнее смогут управляться с лесным фондом. К тому же это обеспечивало дополнительные доходы в бюджет страны.

На Алтае чиновники воспользовались реформой по полной. Руководил процессом начальник лесного хозяйства Михаил Ключников. Его родственники через цепочку фирм завладели Павловским лесхозом. Долю в бизнесе получил, предположительно, сын Якова Ишутина, на тот момент заместителя губернатора Алтайского края. Предприятие получило подходящее название — ООО «Содружество». Часть бизнеса зарегистрировали в Литве — на фирму «Индиция». Возможно, это было сделано для страховки чиновничьих денег на случай преследования в России или для ухода от налогов.

За несколько лет семье Ключникова удалось сосредоточить в своих руках большую часть лесных богатств Алтайского края. Чиновники продавали бывшие государственные лесхозы своей личной компании «Алтайлес». Так семьи госслужащих превратились в лесных магнатов.

Доли в «Алтайлесе» и «Содружестве» имели, предположительно, сын Ключникова Иван и жена Альбина. Но главную роль поначалу играл некий Дмитрий Логинов, предположительно, зять лесного короля Ключникова.

Приоритетный проект на минималках

В 2010-м семейный бизнес взялся за постройку крупного завода по заготовке древесины — «Каменского ЛДК». Ключников, будучи начальником лесного хозяйства, отдал фирме своей семьи государственные леса в аренду на льготных условиях. Компания платила за земли лишь половину от их минимальной стоимости. Семейному бизнесу даже не пришлось бороться с другими компаниями-конкурентами, леса отдали без конкурса, обозначив сделку как приоритетный инвестиционный проект.

Предполагалось, что заготовленные леса с государственных хозяйств пойдут на переработку. Вместо этого фирма семьи Ключникова передала леса в аренду другим компаниям по более высокой цене, вероятно, заработав на этом огромные деньги. Как перекупщики воспользовались лесами государства, неизвестно, но инвестиционный проект по переработке древесины арендованного сырья так и не получил. На эту схему обратил внимание алтайский защитник лесов, депутат, активист ОНФ и подполковник Валерий Горбунов, скончавшийся в 2018 году от сердечной недостаточности (после двух покушений на его жизнь).

Горбунов сообщил о фактах коррупции в прокуратуру, которая потребовала от губернатора края устранить нарушения. В краевом УМВД РФ даже возбудили уголовное дело. Но на этом расследование, кажется, заглохло. Правоохранители так и не добрались до вершины преступной цепочки. Срок за хищение лесоматериалов получил только один из сотрудников лесозаготовительного участка ООО «Каменский ЛДК».

Горбунов несколько лет боролся с незаконными вырубками редких лесов в Алтайском крае и с коррупцией в лесной отрасли. Дом подполковника дважды сгорал от поджога, причём второй раз он загорелся, когда Горбунов находился внутри. Активист выжил благодаря знакомым: они заметили огонь и разбили окна в доме, подполковник выпрыгнул из полыхающего здания и в тот раз остался жив. В октябре 2018-го местные СМИ сообщили о смерти известного защитника лесов.

Как утверждал покойный Горбунов, схема с инвестиционным проектом не только нанесла ущерб государству, но и оставила без работы тысячи людей, трудившихся в малых предприятиях по лесозаготовке, которым пришлось закрыться с приходом монополиста «Алтайлес».

Чиновник потерял должность, но не статус

В 2012 году против бывшего начальника лесного хозяйства Алтая Михаила Ключникова возбудили-таки уголовное дело. Правда, обвиняли его не в мошенничестве и нанесении ущерба интересам государства, а в том, что воспользовался в личных целях служебным вертолётом и поручил рубить особо охраняемые леса.

По версии следствия, Ключников на служебном вертолёте летал на охоту (тратил государственные деньги) и возил на вертушке сотрудника Сбербанка, демонстрируя ему государственные угодья, где фирма его сына планировала вырубки. Чиновник рассчитывал получить кредит для семейного бизнеса, а в залог отдать леса. Второе дело против него касалось вырубки редких деревьев. По одной из версий, чиновник отдал распоряжение вырубить леса на особо охраняемой природной территории, в результате пострадали растения, занесённые в Красную книгу.

Алтайский депутат Иван Ялымов рассказывал, что компания Ключникова вырубает особо охраняемые редкие леса Алтая каждый день. Речь идёт о ленточных борах — сосновых лесах, которые тянутся вдоль рек полосами от пяти до 40 километров. Такие боры в России есть только на территории Алтая.

Алтайский лесной король Ключников был оправдан судом, но под давлением силовиков должность всё-таки потерял. Правда, это не помешало его семье сохранить за собой владение национальными богатствами.

После увольнения из управления лесами Ключников стал президентом Союза организаций лесной отрасли Алтая, теперь он представляет интересы лесопромышленников, в том числе и своего семейного клана, в государственных органах. Уходя с поста начальника по лесному хозяйству, он успокоил общественность тем, что остаётся в отрасли, чтобы и дальше «служить лесам Алтая».

Семейный бизнес Ключниковых разросся до одной из крупнейших в Сибири компаний, занимающихся распилом леса, с активами 2,7 миллиарда рублей. Этой лесной империей сейчас управляет, судя по всему, сын Ключникова Иван Михайлович.

Семья бывшего вице-губернатора Ишутина, который вместе с Ключниковыми делил лесное богатство Алтая, тоже не осталась без приданого. Сегодня Владимиру и Алексею Ишутиным, предположительно, сыновьям бывшего высокопоставленного чиновника, принадлежат алтайские лесозаготовительные предприятия с активами в 300 миллионов рублей. Периодически эти фирмы обеспечивает государственными заказами Министерство природы Алтая. Родственникам чиновников доверяют заниматься поиском и тушением лесных пожаров на землях алтайских лесничеств.

Иркутская лесная мафия

В июне 2019-го сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Шереметьево теперь уже бывшего иркутского министра лесного хозяйства Сергея Шеверду. Чиновник взял внеочередной отпуск, чтобы слетать с семьёй в Москву для медицинского обследования ребёнка. Он уже собирался возвращаться и ждал посадки на рейс.

Шеверду обвинили в незаконных вырубках леса на особо охраняемой природной территории, заказнике «Туколонь», где ущерб достиг 750 млн рублей. Вместе с экс-министром на скамье подсудимых оказалось ещё несколько чиновников.

Как и в случае с алтайскими чиновниками, семья Шеверды владела лесными богатствами региона. На неё оформлено восемь фирм, занимающихся лесозаготовкой и переработкой леса.

Шеверда погорел на рубке леса в заповеднике. Но это не единственное преступление с его участием. Будучи директором Центра защиты леса Иркутской области, в 2015-м он устраивал коммерческие вырубки лесов под видом санитарно-оздоровительных работ. Документы о необходимости рубок были подделаны. Силовики возбудили уголовные дела. Но Шеверда тогда избежал наказания.

Вместо тюрьмы в Таиланд

Ещё один высокопоставленный чиновник, замминистра и замглавы Агентства лесного хозяйства Владимир Кузьма, тоже неоднократно ходил под прицелом силовиков. По данным СМИ, работая в областном Агентстве лесного хозяйства, ещё в 2013-м губернатор Иркутской области поручил уволить чиновника за махинации с лесом. Но Кузьме удалось уйти в отпуск без сохранения заработной платы, и в таком положении он умудрился находиться на протяжении более трёх лет.

Всякий раз, когда в областном агентстве менялся руководитель, Кузьма на руках имел подписанное предыдущим руководителем распоряжение на свой отпуск без сохранения заработной платы сроком не менее 200 дней. Фактически не работая в агентстве, ему удавалось оставаться госслужащим, коротая деньки в Королевстве Таиланд, где он предусмотрительно купил себе виллу.

Сын Кузьмы занимается восстановлением лесов и вместе с бывшим министром Шевердой владеет фирмой ООО «Иркутскриэлт».

Лесная порука

Скандалы с коррупцией в лесной отрасли Иркутской области нещадно били по губернатору Сергею Левченко. Он до последнего защищал своего лесного министра Шеверду, обвиняя следствие в политическом преследовании (Левченко был одним из последних губернаторов от КПРФ).

В конечном счёте красный губернатор сам сложил полномочия, возможно, испугавшись уголовного преследования (в России главы регионов неоднократно оказывались на скамье подсудимых). Наверняка Левченко было чего бояться. По данным местных СМИ, он приложил свою руку к мафиозному лесному бизнесу. Так уж заведено, что Иркутская область испокон веков является столицей лесного криминала (при самых разных губернаторах), там, по весьма скромным подсчётам, каждый год незаконно вырубают леса на несколько миллиардов рублей. То есть примерно столько же, сколько во всей остальной России в целом.

ИВЛ для зелёных лёгких

Чёрные лесорубы остаются серьёзной проблемой для страны. Лесная отрасль время от времени гремит скандалами на всю Россию. Лишённые леса километры пустоши покрывают отдалённые территории в Алтайском и Краснодарском краях, Иркутской области и многих других регионах страны. Лысеющие зелёные лёгкие страны прекрасно видно из космоса, но сам вирус коррупции, приводящий к этой болезни, в России так и не победили.

Андрей Дубровский