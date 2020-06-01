Скандалы: «Орел» не взлетел

01.06.2020, 14:44, Разное

Что происходило с новой российской ракетой, которую в Роскосмосе начали делать на замену «Союзам» на год раньше, чем Илон Маск Crew Dragon

Дональд Трамп прав. С успешным запуском пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon США восстановили свой статус «мирового лидера» в космосе. Это стало «триумфальным возвращением к звездам». Но это не приговор нашей космонавтике. Трамп тут не при чем. Это не в его власти. Приговор нашей космонавтике каждый день выносят и приводят в исполнение здесь, в России. Наши эффективные менеджеры. Сейчас — во главе с Дмитрием Рогозиным.

Дмитрий Олегович — эталон такого менеджера, достойный занять место в палате мер и весов. Все время в модном тренде: в юности функционер в Комитете молодежных организаций СССР, в 90-е — на политической волне «возрождения России», в начале 2000-х — вместе с националистами, затем, когда стало понятно, кто победил — с победителями.

Но самое главное умение — говорить то, что от него хотят слышать. Ярко, образно, едко. Создавать картинку, декорацию.

Вот только российский космос — слишком масштабен. На эту отрасль никакого целлулоида не хватит. Либо она в порядке, либо декорации рвутся и виден задник сцены: мыши, плесень, ржавчина, нищие инженеры и рабочие и сытые господа-начальники.

Буквально на днях Дмитрий Олегович поразмышлял об истории и роли советских правителей. Ему очень нравится Сталин. «Надо четко понимать: мы до сих пор живем за счёт военного и технического фундамента и задела, прежде всего ядерного, созданного в сталинскую эпоху и сразу после неё», — написал Рогозин. А утверждая величие страны, сказал: «До нас была великая. При Сталине».

С этим невозможно спорить. Так и хочется воскликнуть: «Именно! До того, как вы пришли, была великая!».

Сергей Павлович Королев при Сталине поработал в «шарашке», а потом стал генеральным конструктором. И создал тот задел, который сейчас позволяет «Роскосмосу» хоть как-то сохранять лицо. Где бы был Дмитрий Рогозин при Сталине? Будем гуманистами, в лучшем случае — выпускал бы лагерную стенгазету. Все же журналист по образованию.

После запуска корабля Илона Маска с астронавтами на борту сохранять лицо всё труднее. Да практически невозможно. Потому что есть слова, а есть реальные дела.

В 2014 году Рогозин сказал: «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».

Прошло шесть лет. Илон Маск, про которого Рогозина говорил, что тот не является техническим специалистом в отрасли, ответил: «Батут работает». Ответил после успешного запуска своего корабля. У «Роскосмоса» как раз в это время протек разгонный блок «Фрегат», хранящийся на земле. Токсичные компоненты топлива выливаться стали.

Можно приводить сотни примеров, как и что делается менеджерами в нашей космической отрасли. Но давайте возьмем только один год — 2019. И посмотрим, что происходило с кораблем, который делается на замену «Союзам».

В январе 2019 года Дмитрий Рогозин сообщил, что корабль будет переименован, так как ему нужно мужское имя.

В феврале несколько разработчиков «Федерации» перешли из РКК «Энергия» в частную космическую компанию (по слухам, не могли больше терпеть).

В феврале же Дмитрий Рогозин объявил, что «Федерация» не будет летать к МКС. Предназначение корабля — лунные проекты и миссии в дальний космос.

В начале апреля был уволен ряд сотрудников РКК «Энергия» в целях соблюдения установленных сроков производства космического корабля.

В мае 2019 года появилась информация о начале изготовления первого экземпляра корабля, его корпуса. Изначально хотели использовать композиты, но так как сами их производить не умеем, а заграница не дает, решили делать из алюминиевого сплава.

6 сентября 2019 года Дмитрий Рогозин объявил, что корабль будет переименован из «Федерации» в «Орла».

В сентябре же появилась информация, что корабль решили делать все же универсальным — и для МКС и для «дальнего» космоса.

В октябре 2019 года провели исследования аэродинамических характеристик крышки парашютного контейнера.

13 декабря 2019 года стало известно что космический корабль оказался слишком тяжёлым для полёта — его вес составит 22 тонн 343 кг, в то время как разработчики ракет рассчитывали на массу до 19 тонн 848 кг.

Этот корабль начали делать в 2009 году, на год раньше, чем полетевший 30 мая Crew Dragon. Изготовленный частной лавочкой «не являющегося специалистом» Илона Маска.

Я смотрел запуск американского корабля на сайте НАСА в прямом эфире. И видел как наступает космическое будущее. В котором у нас нет места даже «извозчиков», доставляющих людей на МКС. Очень странное чувство было: одновременно окрыляющая радость за инженеров и просто нехристианская какая-то глухая ненависть к паразитам, прожирающим наследие Королева и Гагарина.

Илон Маск, уважаемый! Батут ты сделал. Сделай, пожалуйста, для нас катапульту. С полетом в один конец. У нас есть кандидаты на запуск.

Дмитрий Попов

Оригинал материала: «Московский комсомолец»

«Радио Свобода», 13.03.19, «Гравицапа Рогозина». Эксперты – о «квантовом двигателе»

В среду советник генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина Александр Блошенко отверг сообщения о том, что государственная корпорация подготовила техническое задание на разработку демонстрационного образца «квантового двигателя». О том, что такое техническое задание утверждено, 11 марта написал журнал «Военно-промышленный курьер».

В то же время Блошенко подтвердил, что ведомство действительно контактировало с Владимиром Леоновым, называющим себя изобретателем двигателя, и готово за государственный счет экспериментально проверить достоверность его изобретения.

Научный журналист и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Сергеев в интервью Радио Свобода говорит, что «квантовый двигатель» противоречит базовым законам физики, и считает позорным для Роскосмоса сам факт серьезного диалога с Леоновым, который, по его словам, на самом деле является обычным инженером-агротехником. Ему вторит независимый эксперт по космонавтике, кандидат технических наук Вадим Лукашевич, который считает, что с таким же успехом Роскосмос мог бы утвердить техническое задание «на проверку работоспособности ковра-самолета».

Александр Сергеев: «Ученые относятся к таким изобретателям с юмором»

«Обычные ракетные двигатели работают по третьему закону Ньютона – действие равно противодействию. В соответствии с этим принципом приходится тащить с собой в космос большую массу топлива, сжигать его и отбрасывать, в результате чего ракета летит в противоположную сторону. Это требует огромных затрат. Дорого, тяжело, нужно тащить большую массу: для того чтобы вывести на орбиту килограмм, нужно затратить десятки, а иногда и сотни килограммов горючего. Естественно, хочется чего-то фантастического, и фантастические проекты двигателей периодически появляются.

Радио Свобода. Интервью · Член комиссии РАН по лженауке Александр Сергеев — о «квантовом двигателе» Владимира Леонова

Владимир Леонов как раз является автором одного из фантастических проектов двигателей. Называются они по-разному, кто-то называет их «варп-двигателями», по аналогии с двигателями из фильма «Стар трек», другие называют «квантовыми двигателями», но это все выдумки. Основная особенность подобных выдумок заключается в том, что они грубо противоречат установленным и хорошо проверенным научным фактам, принципу сохранения энергии, закону сохранения импульса. Если бы такие вещи могли существовать, это давным-давно проявилось бы в огромном количестве физических экспериментов. На сегодняшний день можно сказать, что существующие эксперименты и теории, на них построенные, полностью исключают возможность создания подобных двигателей. Если бы они были возможны, не работала бы вся остальная физика.

Ученые относятся к таким изобретателям с юмором. Ну, что поделать, если человек что-то такое изобретает, ему же не запретишь. По-настоящему грустный смех возникает, когда к ним начинают относиться всерьез в организациях, несущих ответственность за принятие важных решений, за распределение средств, за тот же самый космос. Естественно, подобные изобретатели постоянно осаждают такие организации своими письмами, докучают, жалуются, могут даже в суд иногда подавать, что их заявки не рассматривают, и так далее. Что касается конкретно Владимира Леонова, то он постоянно представляется лауреатом премий правительства России, большим ученым и изобретателем. Но если копнуть, кто же он на самом деле, то выясняется интересная деталь: в 1995 году Леонов действительно получил премию правительства России в области науки и техники в составе коллектива, который занимался разработкой, выпуском и внедрением в сельскохозяйственное производство диэлектрических сепараторов семян, то есть он агротехнический инженер. И в этом проекте он даже не был руководителем, он был там просто одним из научных сотрудников, кандидатом технических наук. Собственно говоря, это и есть весь его бэкграунд.

Подобные изобретатели постоянно осаждают такие организации своими письмами

Он давно осаждает Роскосмос своими письмами, Роскосмос их игнорировал, он на это постоянно жаловался. И вот вдруг что-то меняется, вдруг оказывается, что к нему проявляют интерес. Появляется сообщение, что ему уже выдали деньги, утвердили техзадание на разработку квантового двигателя. После этого Роскосмос выходит с опровержением: мол, ничего такого не было. Но это опровержение оказалось из разряда тех, про которые говорят: никаким слухам нельзя верить, пока не поступит официальное опровержение. В этом опровержении советник Рогозина по науке Александр Блошенко заявил: «Да, информация о том, что мы уже занимаемся разработкой двигателя, не соответствует действительности, и Дмитрий Олегович Рогозин не давал такого поручения, но нами действительно сформулировано техническое задание – не на разработку антигравитационного двигателя, а на экспериментальную проверку достоверности тех явлений, о которых заявляет автор, то есть Владимир Леонов». Это означает, что они в достаточной степени восприняли это всерьез, чтобы сделать такое техническое задание на уровне Роскосмоса, большой корпорации. Они просто не понимают, что не вполне адекватно рассуждающий человек в некотором смысле спамит их своими фантастическими выдумками. В Роскосмосе оговариваются: «Мы знаем и разделяем сдержанность позиции РАН по поводу теории Леонова». На самом деле у РАН не «сдержанность позиции», у РАН категорическое отрицание: это все лженаука. Но в то же время, говорит Блошенко, мы понимаем, что если мы научимся «квантовать гравитационное поле», это будет Нобелевская премия. И вот они готовы с этим кандидатом сельхознаук вести разговор и проводить какие-то испытания.

Владимир Леонов и прототип его изобретения:

Сперва подумал, что шутка.

Но нет!

Знакомьтесь — Владимир Леонов. Глава НПО «Квантон», создавший (по его словам) теорию суперобъединения в 1996 году и квантовый двигатель, способный работать без топлива, используя «разлитую в пространстве энергию».

Тут гений в своей лаборатории. pic.twitter.com/W4mWxTCfRp

— Ехидные твиты (@_U_R_I_c) March 12, 2019

На самом деле сам Леонов с участием людей из Роскосмоса уже проводил такие испытания на своей собственной площадке. В них участвовали, например, Олег Бакланов, советник генерального директора РКК «Энергия», Александр Кубасов, заслуженный испытатель космической техники. Все это поддерживается членом экспертного совета Комитета Госдумы по обороне Михаилом Саутиным, он тоже участвовал в этих испытаниях, их протокол выложен в блоге у самого Леонова.

Дальше он описывает испытания. Все протоколы есть, но когда смотришь на картинки, понимаешь, что просто собрались люди в некотором ангаре, что-то там взвесили и посмотрели. Это не испытания, там нет никакого контроля, никакой проверки приборов, никакой независимости измерений. Все сделано чрезвычайно по-любительски и выглядит несерьезно. Проблема не в том, что есть такой изобретатель. Такие изобретатели всегда были и будут. Проблема в том, что в Роскосмосе теряют способность отличать реальную науку от воображаемой. К сожалению, это не первый случай подобных явлений в российском управлении научно-техническим потенциалом. Есть и другие примеры, которые отслеживает Комиссия по борьбе с лженаукой, но наши возможности влиять на эту ситуацию достаточно ограничены, потому что Российская академия наук теперь является, в общем-то, своего рода экспертно-консультативным органом, а наша комиссия является консультативным органом при РАН. То есть нас могут слушать, а могут и не слушать».

Вадим Лукашевич: «Мы пытаемся с точки зрения здравого смысла оценить действия идиотов»

«Идея этого двигателя противоречит всем законам физики, законам Вселенной. Люди, которые изобретают вечные двигатели, телепортацию или машины времени, были всегда. Это все равно что доказывать, что земля плоская и стоит на трех слонах. Леонов – фактически шарлатан от науки, но идею своего двигателя он продвигает уже несколько лет, утверждая, что он открыл неизвестный науке «пятый вид взаимодействия». Пока в Роскосмосе были вменяемые люди, эта тема отметалась с порога. Сейчас она возникла, потому что во главе Роскосмоса совершенно некомпетентные люди, некомпетентные на уровне средней школы. Как это ни парадоксально, дошло до того, что есть техзадание на работы по этому двигателю. Профессиональный и научный уровень руководства Роскосмоса упал настолько, что можно писать техзадание на ковер-самолет, сапоги-скороходы и шапку-невидимку и спонсировать за счет государства работы по доказательству этих явлений.

Можно писать техзадание на ковер-самолет, сапоги-скороходы и шапку-невидимку

Роскосмос выпустил такое опровержение, что лучше бы он этого не делал. Это как когда тебе говорят: «Тебя вчера видели в публичном доме с проституткой, это правда или нет?» – а ты вместо того, чтобы сказать: «Это ложь, меня с кем-то спутали», говоришь: «Информация не соответствует действительности в том виде, в котором она была озвучена» (цитата из «опровержения» Александра Блошенко на сайте РИА Новости. – Прим. РС). Так поступил и Роскосмос: он признал, что техническое задание есть, но не на «разработку гравицапы Рогозина», а на ее «экспериментальную проверку». Почему Рогозин не прислушался к словам Медведева о «прожектерстве»? Это нормальное явление. И тот, и другой далеки от каких-то профессиональных знаний, особенно в области техники. Либо Дмитрий Рогозин счел, что полет на Луну – это фантазия, которая не понравилась премьер-министру, а квантовый двигатель – это реальность, «сел и полетел». Мы с вами пытаемся с точки зрения здравого смысла оценить действия идиотов.

Вообще, меня сильно удручает ситуация в Роскосмосе. У них сейчас должен быть некий перечень тем, которые нельзя обсуждать, особенно главе корпорации, который в некотором роде является лицом страны в области космонавтики. Категорически нельзя обсуждать, были ли американцы на Луне, плоская ли у нас Земля, «гравицапа», волшебство, телепортация, путешествия во времени и прочую ерунду. Вместо этого они говорят: академия наук не подтверждает, но мы проверим экспериментальным путем. Логика развития науки заключается в том, что сначала делается фундаментальное открытие, оно изучается, потом наступает черед прикладной науки, которая дает этому практическое применение в виде каких-то устройств, механизмов или приборов. Что делает Роскосмос? Он говорит: фундаментальная наука против, а мы все-таки решили проверить. Все оставшиеся здравомыслящие люди в космической отрасли, которых я знаю, либо страшно удивлены, либо просто в шоке от того, как такое могло случиться».

Роскосмос и Дмитрий Рогозин регулярно оказываются в центре скандалов, связанных с масштабными проектами по освоению космоса. В декабре 2018 года Рогозин пообещал, что через полтора года его ведомство будет доставлять космонавтов на МКС «быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя», а к 2030 году произведет пилотируемую высадку на Луну и «вытеснит Илона Маска с рынка космических услуг». В ответ премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал «исполнителей» работ в ракетно-космической отрасли «заканчивать с прожектерством». В реальной жизни Роскосмос последний год преследуют неудачи: в июне 2018 года Счетная палата выявила в ведомстве нарушения на сумму 760 млрд рублей, осенью космонавты обнаружили на МКС дырку в обшивке (для того чтобы понять, откуда она взялась, в начале декабря им пришлось совершить длительный выход в открытый космос), а 11 октября произошла первая в российской истории авария пилотируемого космического корабля «Союз-МС10» – космонавты, которых «Союз» должен был доставить на Международную космическую станцию, остались живы, но испытали перегрузки, существенно превысившие штатные. В то же время 2 марта компания SpaceX Илона Маска осуществила успешный запуск космического корабля Crew Dragon, который, как предполагается, в будущем будет доставлять на МКС американских астронавтов.

Марк Крутов