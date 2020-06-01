Кейт Миддлтон лично комментирует фото в Instagram в связи с важным поводом

01.06.2020, 14:42, Разное

Любовь Кейт Миддлтон к искусству фотографии известна всем, и с недавнего времени заразить этой любовью она старается как можно больше подданных Великобритании. В начале мая герцогиня Кембриджская совместно с британской Национальной Портретной галереей объявила виртуальный конкурс Hold Still, в рамках которого жители королевства могут делиться собственными снимками во время локдауна. За первую неделю конкурса заявки (фото с тегами #HoldStill и #HoldStill2020) подали более 7000 человек. Многие из них получили личные сообщения от герцогини, чему были безмерно удивлены.

Свои комментарии герцогиня Кэтрин оставляет с официального аккаунта Кенсингтонского дворца, но подписывает их собственным именем – точнее, первой буквой, английской “С”. Например, снимок одного медицинского работника Кэтрин подписала:

Огромное спасибо за то, что поделились с нами своей историей, а также за ваш благородный труд в это непростое время!

Кейт МиддлтонСтоит отметить, что по условиям конкурса Hold Still все фотографии должны соответствовать одной из трех заявленных в проекте тем: “Твоя новая норма”, “Акты доброты” и “Помощники и герои”. Опубликовать их можно вплоть до 18 июня. Наиболее тронувшие герцогиню Кембриджскую и представителей галереи снимки попадут в список из 100 победителей, для которых затем организуют виртуальную выставку под названием Hold Still. В конце же года, когда посещение музеев и галерей можно будет организовать без риска заразиться вирусом, эту экспозицию перенесут из онлайна в офлайн.