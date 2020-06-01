Один Zoom объединит их: Орландо Блум, Лив Тайлер, Элайджа Вуд и другие актеры из “Властелина колец” встретились на онлайн-вечеринке

01.06.2020, 14:42, Разное

Американский актер Джош Гад (который, к слову, озвучивает снеговика Олафа в английской версии мультфильма “Холодное сердце”) на карантине решил аппелировать к чувству ностальгии и организовал на YouTube шоу под названием “Воссоединение на расстоянии”. С его подачи в онлайн все вместе уже выходили звезды таких проектов, как “Назад в будущее” и “Балбесы”. Теперь же Джошу, кажется, и вовсе удалось невозможное – объединить в одном Zoom практически весь многочисленный актерский состав знаменитой трилогии “Властелин колец”. А сделано это было, конечно же, во имя благой цели – для того, чтобы собрать средства для кампании No Kid Hungry, направленной на помощь детям, пострадавшим во время пандемии.

Актерский состав “Властелина колец” и Джош Гад (в левом верхнем углу)

С момента выхода первого фильма фэнтези-франшизы прошло 18 лет, но это не помешало собраться в одном кадре как четырем хоббитам – актерам Элайдже Вуду, Шоу Эстину, Доминику Монахэну и Билли Бойду, так и остальным их коллегам. На вечеринке также “присутствовали” – Орландо Блум и Лив Тайлер, Вигго Мортенсен и Энди Серкис, Джон Рис-Дэвис и Шон Бин, Йен Маккаллен и Карл Урбан и Миранда Отто. А также – композитор фильмов Говард Шор, режиссер Питер Джексон и сценаристка Филиппа Бойенс. В процессе обсуждения актеры вновь продемонстрировали татуировки (цифра 9, написанная по-эльфийски), которые сделали в память о съемках.

Тату набито на моем плече, и когда я читаю его снизу вверх, то вижу слово Gucci,

– пошутил исполнитель роли Гендальфа Йен Маккеллен. Актеры также отметили, что после окончания проекта прощались как в последний раз, но в итоге созваниваются и общаются все так же часто – и без помощи Джоша Гада.

Татуировки “Братства кольца”

Кстати, по просьбе ведущего, актеры зачитали и отдельные известные сцены из фильма, при этом используя заранее заготовленный для этого реквизит. Например, исполняющий роль гнома Гимли Джон Рис-Дэвис, не только надел шлем своего персонажа, но и приподнял камеру, чтобы казаться меньше ростом.

Джон Рис-Дэвис Карл Урбан

Еще одним +1 этой фэнтези-вечеринки стал родившийся в Новой Зеландии (а именно там снимали “Властелин колец” и оттуда родом сам Питер Джексон) режиссер Тайка Вайтити. Тайка устроил для актерского состава франшизы целый блиц-опрос на предмет их знаний о мире “Властелина колец”: спрашивал, сколько раз Голлум говорит “Прелесть” за весь фильм “Две башни”, в каком фильме появляется какой персонаж и так далее. Добросовестней всех к этой задаче подошел актер Билли Бойд. Впоследствии он же исполнил песню Edge of Night, которая прозвучала в картине “Властелин колец: Возвращение короля”.

Тайка Вайтити

Закончились эти дружеские посиделки на радостной ноте – во время трансляции Джошу и актерам удалось собрать свыше одного миллиона долларов. Братство кольца снова в деле!