 

В Киеве перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва

01.06.2020, 14:35, Новости дня

В Киеве проверяется информация о возможной угрозе взрыва на мосту Метро. Об этом в комментарии “РБК-Украина” заявил пресс-секретарь управления патрульной полиции столицы Роман Мартынюк.

Водителей направляют в объезд. На месте находится оперативная группа.

В пресс-службе управления Национальной полиции Киева “РБК-Украина” сообщили, что проверяется информация о мужчине, который стоит на мосту.

По данным Общественного телевидения, около 13.40 в полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что находится на мосту Метро и собирается привести в действие взрывчатку. Правоохранители объявили спецоперацию “Гром”.

В патрульной полиции сообщили, что перекрыли движение по мосту в обоих направлениях. На месте находится следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы.

‼️ ВажливоСьогодні, близько 14-ї години, на службу 102 надійшла інформація про замінування мосту Метро. Патрульні…

Posted by Патрульна поліція України on Esmaspäev, 1. juuni 2020

“По техническим причинам красная линия работает от станции “Академгородок” до станции “Крещатик” и от станции “Лесная” до станции “Дарница”, – говорится в сообщении Киевского метрополитена на странице в Facebook.

ОНОВЛЕННЯ: З технічних причин червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик" та від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Posted by КП "Київський метрополітен" on Esmaspäev, 1. juuni 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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