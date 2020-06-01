 

Мясников призвал не превращать животных в жертв «страха и глупости» в период коронавируса

01.06.2020, 14:30, Новости дня

Главврач московской городской клинической больницы № 71 имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников призвал не паниковать в связи с сообщениями о единичных случаях коронавируса у кошек и собак и «не вымещать свой страх и свою глупость» на домашних питомцах.

«Нездоровую реакцию вызвали сообщения, что коронавирус обнаруживался в единичных случаев у домашних кошек и собак. В Бронкском зоопарке его обнаружили даже у тигра. Да, разновидности коронавируса встречаются у животных (как и у людей). Возможно даже в отдельных случаях и новый коронавирус. Но он не передается от домашних животных к человеку!» – написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что коронавирус «даже не передается от инфицированной матери новорожденному».

«Не надо рекомендовать людям избегать своих питомцев: доказательств, что они переносчики – ноль, но паникеры сейчас начнут вымещать свой страх и свою глупость на кошках и собаках», – выразил опасения доктор.

«Люди! COVID и так отнял у нас очень многое: личную свободу, свободу передвижения, деньги, здоровье. Давайте отстоим от этого пугала хотя бы наших любимцев, давайте останемся людьми! Когда нам плохо, наши любимцы нас жалеют и лечат. Когда оговаривают их, мы просто выбросим их на улицу?!» – задался вопросом Мясников.

Ранее Мясников назвал известные науке способы передачи нового коронавируса.



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