Папа Римский назначил нового нунция в России

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01.06.2020, 14:30, Новости дня

Итальянский прелат архиепископ Песто Джованни д’Аньелло назначен новым апостольским нунцием – послом Ватикана – в России, сообщила служба печати Святого престола.

Решение об этом принял папа Римский Франциск. Ранее д’Аньелло представлял Святой престол в Бразилии – с 2012 года, а до этого 65-летний ватиканский дипломат служил в Демократической Республике Конго (2001-2010). Затем он был апостольским нунцием в Камбодже и Таиланде, а также апостольским делегатом в Лаосе и Мьянме (2010-2012), передает ТАСС.

Ранее послом Ватикана в РФ был архиепископ Челестино Мильоре. Он работал в Москве с 2016 года, в начале года его перевели на службу в Париж.

Официальные дипломатические отношения Святой престол установил в 1990 году еще с СССР.



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